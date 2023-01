Alfa Romeo Tonale si trasforma in un pickup compatto [Render]

Alfa Romeo Tonale è un modello che fin dal suo debutto assoluto avvenuto ad Arese nel mese di febbraio del 2022 ha fatto molto scalpore nel mondo dei motori a livello globale. Considerata l’accoglienza fino ad ora ricevuta dal modello, che nel giro di pochi mesi è riuscito a raccogliere oltre 35 mila ordini, si spera ovviamente che le cose possano continuare così a lungo. Nel frattempo sul web è stata immaginata una nuova versione del SUV.

Ecco come sarebbe una versione pickup di Alfa Romeo Tonale secondo Theottle

Il famoso artista digitale e designer Theottle, che già in passato ci ha deliziato con altre creazioni digitali, questa volta ha deciso di immaginare l’aspetto di una ipotetica versione pickup del nuovo SUV della casa automobilistica del Biscione.

Al momento sembra assai difficile immaginare che Alfa Romeo decida un domani di lanciare sul mercato una versione pickup di Alfa Romeo Tonale, che in questo render tra l’altro sembra essere decisamente ben riuscito anche in questa variante di carrozzeria.

Tra l’altro siamo sicuri che in Nord America un modello di questo tipo farebbe furore ma pensiamo che siano altri i progetti di Alfa Romeo per conquistare gli Stati Uniti nei prossimi anni e questi non prevedano l’esordio del Biscione in un segmento come quello dei pickup. Infatti si attendono gli arrivi nei prossimi anni delle future generazioni di Giulia e Stelvio oltre che di una ammiraglia che sarà lanciata nel 2027 e sarà appositamente sviluppata negli Stati Uniti con l’obiettivo di piacere ai clienti americani.

Agli inizi del 2023 Alfa Romeo Tonale dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con la versione ibrida plug-in con motore da 280 cavalli che sarà anche l’unica ad essere venduta in quel mercato per non pestare i piedi alla “gemella” Nuova Dodge Hornet. Le aspettative di crescita di Alfa Romeo negli USA in seguito a questo debutto sono elevate. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza dei clienti americani nei confronti del nuovo modello di Alfa Romeo.