Fiat protagonista al CES 2023 con nuova 500 e Metaverse Store

Fiat torna al Consumer Electronics Show (CES) dal 5 all’8 gennaio. Tra le novità che la principale casa automobilistica italiana presenterà alla kermesse grande spazio alla nuova 500 che l’anno prossimo sarà lanciata negli Stati Uniti e al Metaverse Store. Lanciato lo scorso dicembre in Italia, il Metaverse Store offre un’esperienza di marca semplice, coinvolgente e guidata dall’uomo.

All’interno del Metaverse Store, i clienti della casa torinese potranno ricercare, configurare e acquistare la nuova 500 La Prima by Bocelli, provando l’atmosfera di uno showroom con l’aiuto di un genio del prodotto dal vivo. La casa italiana non vede l’ora di offrire un’esperienza simile in Nord America.

Con nuova 500 e il Metaverse Store Fiat protagonista al CES 2023

Il Fiat Metaverse Store è user friendly e accessibile tramite smartphone, tablet o computer. Il negozio non richiede un visore per realtà virtuale (VR) o hardware aggiuntivo. Al CES 2023 di Las Vegas luci accese inoltre anche sulla nuova Fiat 500e (modello 3+1 porte) nella speciale livrea Rose Gold, esposta allo stand Free2move.

La collaborazione tra FIAT e Free2move nasce dall’obiettivo comune di costruire un ecosistema di mobilità urbana sempre più sostenibile come parte di una missione per rendere i veicoli elettrici più accessibili. I due marchi stanno lavorando a una proposta di valore unica che va oltre il noleggio, il car sharing e l’abbonamento.

I clienti potranno vivere un’esperienza Free2move in un’auto Fiat per pochi minuti, diversi giorni o addirittura mesi. Questa offerta consente ai clienti di personalizzare i propri contratti di noleggio e servizi associati in base all’utilizzo con un’unica fattura, direttamente da un’app dedicata. Queste sono le principali novità che la casa italiana mostrerà ai visitatori del CES con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista nel mercato auto americano dal 2024 anno in cui la nuova 500 elettrica tornerà nuovamente disponibile negli Stati Uniti, come unica auto del marchio italiano di Stellantis.