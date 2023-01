Maserati ricarica lenta per i suoi modelli elettrici sportivi?

Maserati sta studiando la rimozione della tecnologia di ricarica rapida dalle sue auto sportive elettriche per risparmiare peso, anche se ciò significa che la ricarica delle auto richiederà molto più tempo. Parlando in esclusiva con Autocar, la responsabile globale della mobilità elettrica di Maserati, Ana Paola Reginatto, ha evidenziato la contraddizione tra le auto che trascorrono in media il 60-70% del loro tempo ferme e il desiderio di ricaricarle sempre il più velocemente possibile.

Ricarica lenta per le auto sportive elettriche di Maserati?

Invece, ha proposto una soluzione per l’utilizzo di caricatori CA più lenti per godere dei vantaggi a catena del peso e del risparmio sui costi, sebbene ammetta che l’attuale desiderio, per quanto irrazionale, di tempi di ricarica rapidi possa precludere tale mossa.

“Oggi acquistiamo un’auto in base all’autonomia di cui potrebbe aver bisogno una volta all’anno quando facciamo un lungo viaggio e allo spazio di cui potremmo aver bisogno una volta all’anno, ad esempio quando facciamo le valigie per le vacanze”, ha affermato Reginatto. “Ma quell’atteggiamento sta cambiando.

“Pensa al peso di un caricatore di bordo: 40 kg! Spendiamo milioni cercando di eliminare 40 kg da un’auto, quindi se riusciamo a cambiare l’atteggiamento dei nostri clienti verso una ricarica più lenta, ci sono enormi vantaggi potenziali. Ma non ci siamo ancora, ed è per questo che dobbiamo essere flessibili ma pronti”.

Reginatto, che faceva anche parte del team di lancio dell’originale Nissan Leaf e lavorava per la start-up di scooter a quattro ruote Qooder, ha ammesso che la sua proposta di risparmio di peso potrebbe non soddisfare l’interesse dei clienti.

“Oggi sto lavorando con il mio team guardando al 2032”, ha detto. “Al momento è importante consultare e pianificare, anche con una fluidità alle possibili situazioni. La chiave del successo sarà essere flessibili in base alle opportunità che emergono. Non ci può essere un piano fisso quando così tanto è aperto al cambiamento.”

Reginatto ritiene inoltre che Maserati avrà un lavoro più difficile nel commercializzare la sua nuova era di auto elettriche piuttosto che progettarle. Ha detto: “È più facile fornire veicoli elettrici ad alte prestazioni rispetto a quelli con motore a combustione. La nostra Maserati Granturismo Folgore arriverà con 760 CV e uno 0-100 km/h in 2,7 secondi, per esempio.”

“Ma quella performance è un’aspettativa di base di un acquirente Maserati. La cosa fondamentale è abbinarla al lusso e, nel caso del SUV Maserati Grecale, utilizzarla per formare un veicolo per certi versi eccezionale da guidare tutti i giorni. Dobbiamo far passare questo messaggio.”

Nuova Maserati GranTurismo

“In media, prevediamo che il 60% dei nostri clienti per i nostri modelli elettrici sia completamente nuovo per il marchio Maserati. Stiamo aprendo nuove opportunità e dobbiamo essere flessibili per garantire che comprendano il marchio e che le auto trasmettano i valori del marchio richiesti dalla nostra eredità”.