Stellantis: mostruosa crescita delle vendite a dicembre in Messico

Stellantis México ha registrato vendite di 8.935 unità a dicembre, una crescita del 53% rispetto a dicembre 2021, il miglior dicembre dal 2016. Le vendite totali nel 2022 sono state di 74.417 unità, una crescita del 13% rispetto al 2021. Il marchio con il maggior numero delle vendite del gruppo sono state di Ram.

Stellantis: il 2022 anno molto positivo in Messico

“Nel 2022 Stellantis México ha aumentato la sua penetrazione di mercato rispetto al 2021 e ha mostrato una significativa crescita a due cifre delle vendite. Dicembre ha segnato il nostro miglior mese di vendite dell’anno con 8.935 unità, una crescita del 53% rispetto a dicembre 2021, oltre a registrare record in vari modelli. Nel 2022 nel segmento dei SUV siamo cresciuti del 73% rispetto al 2021, guidati da Journey”, ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis Messico.

Nel 2022 Alfa Romeo ha venduto 109 unità. A dicembre Alfa Romeo ha registrato vendite di 5 unità. Alfa Romeo Stelvio ha registrato il miglior anno di vendite della sua storia. Alfa Romeo Giulia ha registrato il miglior anno di vendite dal 2018. Le vendite annuali del marchio sono state di 284 unità, l’anno migliore dal 2019. Chrysler Pacifica ha venduto 78 unità a dicembre, il miglior dicembre dal 2018.

Le vendite annuali di Dodge sono state di 18.419 unità, in aumento del 47% rispetto al 2021, l’anno migliore dal 2018. Dodge ha registrato vendite a dicembre di 1.576 unità. Dodge Durango ha registrato il miglior anno di vendite dal 2015. A dicembre, il veicolo di vendita principale del marchio è stato il Dodge Journey. Dodge Durango ha registrato le migliori vendite di dicembre dal 2015. Dodge Charger ha venduto 51 unità a dicembre. Dodge Attitude ha avuto vendite di dicembre di 404 unità.

Le vendite totali di FIAT nel 2022 sono state di 7.448 unità; una crescita del 3% rispetto al 2021. A dicembre il brand ha venduto 928 unità. Fiat Ducato ha registrato il miglior anno di vendite della sua storia. A dicembre Fiat Pulse ha registrato il miglior mese di vendite dal suo lancio. Fiat Mobi e Fiat Argo hanno venduto rispettivamente 186 unità e 173 unità nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda gli altri brand di Stellantis, nel 2022 Jeep ha venduto 15.401 unità, con un incremento del 28% rispetto al 2021, il miglior anno di vendite dal 2015. A dicembre il brand ha venduto 1.547 unità, con una crescita del 9% rispetto al 2021, il miglior dicembre dal 2015. Jeep JT ha riportato il miglior anno di vendite della sua storia. Jeep Compass ha riportato il miglior anno di vendite dal 2015. Jeep Renegade ha riportato il miglior anno di vendite dal 2017.

Peugeot ha registrato nel 2022 vendite di 8.210 unità. A dicembre, il marchio del Leone che fa parte di Stellantis ha collocato 1.035 unità nel mercato messicano, una crescita del 20% rispetto a dicembre 2021. Peugeot 208 ha registrato il miglior anno di vendite dal 2018. Peugeot Manager ha registrato il miglior dicembre di vendite della sua storia. A dicembre, Peugeot Partner ha aumentato le sue vendite del 68% rispetto a dicembre 2021 e Peugeot Rifter ha aumentato le sue vendite del 183% rispetto a dicembre 2021.

Ram ha registrato vendite di 24.546 unità nel 2022, in aumento del 10% rispetto al 2021. A dicembre, il marchio americano di Stellantis ha venduto 3.766 unità, il miglior dicembre della sua storia. Ram 700 ha registrato il miglior anno di vendite dal 2018. Nel 2022 Ram Light Duty ha venduto 10.632 unità, con un aumento del 21% rispetto al 2021. Ram Heavy Duty ha registrato una crescita del 31% nel 2022 rispetto al 2021. Ram ProMaster Rapid e Ram ProMaster hanno venduto 341 unità a dicembre e 136 unità, rispettivamente. Insomma per Stellantis sicuramente un anno positivo in Messico.