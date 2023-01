Stellantis leader del mercato auto in Spagna nel 2022

Stellantis chiude il 2022 da leader nel mercato totale automotive (autovetture e veicoli commerciali), con 213.790 immatricolazioni dei suoi marchi commercializzati in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), che rappresentano una quota di mercato del 22,9 per cento.

Il 2022 conferma, inoltre, per un altro anno, la leadership di Stellantis nel mercato dei veicoli commerciali. Le sue 47.542 immatricolazioni e la sua quota di mercato del 39,5 per cento riflettono la fiducia di ogni tipo di azienda e professionista nei veicoli che compongono le gamme Citroën, Peugeot, Fiat e Opel, quattro marchi del Gruppo posizionati nella top 10 della classifica.

Stellantis e i suoi marchi vendono più di 40 modelli elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in) nel mercato spagnolo. Un’offerta che risponde alle diverse esigenze dei clienti, con tutti i tipi di veicoli: urbani, SUV, berline, SUV, auto sportive, veicoli commerciali. Grazie a questa vasta gamma di modelli, Stellantis è un punto di riferimento nell’elettrificazione nel mercato spagnolo, con 19.660 autovetture e veicoli commerciali immatricolati, che la collocano al primo posto della classifica con una quota del 23,6 per cento.

Diversi dei modelli Stellantis sono tra i più venduti nelle loro categorie nel 2022, come la Fiat 500e e la Citroën ë-C4, che sono tra i cinque modelli 100% elettrici più venduti nel nostro Paese. Inoltre, tre modelli del Gruppo sono nella top ten delle vendite di ibridi plug-in: la Peugeot 3008 Plug-In Hybrid, che è leader in questo mercato, la Jeep Compass e la Citroën C5 Aircross.

Stellantis è anche leader di mercato nei veicoli commerciali 100% elettrici, con 2.064 immatricolazioni nel 2022 e una quota del 44,7 per cento in questo mercato. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo.