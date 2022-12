Fiat Strada: a dicembre Chevrolet Onix in vantaggio in Brasile

Ad un giorno dalla fine del mese di dicembre 2022, il mercato automobilistico brasiliano vede la Chevrolet Onix rimanere in cima alla classifica delle 10 auto più vendute nel mese con 9.273 unità (536 immatricolazioni in questo venerdì 30). Il secondo veicolo più venduto in Brasile è diventato il veicolo commerciale leggero Fiat Strada, arrivato a quota 9.011 immatricolazioni nel mese.

Volkswagen Gol che a fine mese dirà addio a quel mercato ha raggiunto le 8.830 immatricolazioni nell’ultimo mese di produzione, piazzandosi al terzo posto della classifica generale. Ricordiamo che Fiat Strada è già sicuro di essere leader delle vendite in Brasile per quanto riguarda il 2022 nel suo insieme. Questo in quanto sono oltre 17 mila le unità di differenza con la seconda vettura più venduta che è Hyundai HB20.

Dicembre però potrebbe essere uno dei pochi mesi in cui il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana potrebbe venire superato da uno dei suoi concorrenti. Era già successo questa estate con Volkswagen Gol e ora potrebbe succedere nuovamente con Chevrolet Onix. Questa vettura un tempo dominava il mercato brasiliano ma con l’avvento della nuova generazione di Fiat Strada nel 2020 le cose sono radicalmente cambiata. Dal 2021 infatti è il veicolo di Fiat a dominare la scena e difficilmente le cose cambieranno nel corso del 2023.

Prodotto nello stabilimento Stellantis di Betim Fiat Strada è ormai diventato un modello molto apprezzato anche nel tempo libero oltre che per lavoro. Vedremo dunque che notizie arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo modello e più in generale di Fiat dal Brasile. Comunque a prescindere da come si concluderà dicembre la principale casa automobilistica italiana domina in lungo e in largo questo mercato auto che è il più importante dell’intero continente sudamericano come numeri di vendita.