Alfa Romeo Prometeo concept: ecco l’erede della 4C secondo l’Intelligenza Artificiale

Alfa Romeo è uno dei marchi con il maggior seguito nel mondo automobilistico. Questo lo si nota da tante cose ma in particolare anche dai tantissimi render di auto e di concept che vengono realizzati e pubblicati sul web. Tuttavia, la creazione che vi mostriamo oggi non è avvenuta attraverso processi di progettazione convenzionali, ma piuttosto con l’uso della tecnologia più recente. Per riassumere, Alfa Romeo Prometeo Concept è una creazione di Lorenzo Cotta, che ha utilizzato il software AI nel processo di sviluppo del design.

Alfa Romeo Prometeo Concept: ecco il render creato dall’Intelligenza Artificiale

Il suo obiettivo principale era quello di creare l’erede dell’Alfa Romeo 4C che avrebbe affascinato ancora una volta gli appassionati di auto. Sebbene il design sia principalmente incentrato sulla modernizzazione del suo predecessore, il risultato finale sembra davvero sbalorditivo.

Bisogna però precisare che l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo non ha fornito il risultato che vi mostriamo in queste immagini in una volta sola. Ci sono voluti numerosi tentativi per perfezionare il rendering di questa Alfa Romeo Prometeo concept. Il nome deriva dal personaggio mitologico Prometeo, astuto e intelligente. Così Lorenzo ha voluto che la sua creazione fosse considerata non solo come un oggetto di “design ribelle”, ma anche come l’unione tra la creatività umana e quella artificiale.

Alla fine, i risultati sembrano ottimi, ma è sorta una grande domanda. È questo il futuro del design automobilistico? Una cosa sembra certa, la creatività umana non potrà mai essere sostituita dall’intelligenza artificiale. Anche se questo particolare concetto sembra sbalorditivo, non possiamo dimenticare che si basa sul design originale dell’Alfa Romeo 4C che non ha nulla a che fare con l’IA. Siamo sicuri che anche in futuro le auto della casa automobilistica del Biscione continueranno a stupire tutti per il loro design furto dell’ingegno di designer e ingegneri come del resto è sempre stato con le auto che fanno fatto la storia del settore.