Ram 1500 elettrico: ecco quale potrebbe essere il suo nome

Il tanto atteso pickup Ram 1500 elettrico debutterà il mese prossimo al CES di Las Vegas, ma solo in forma concettuale. Pensavamo che il Ram 1500 EV del 2024 avrebbe usato il nome Ram Revolution, ma si è scoperto che era solo un nome per la campagna di marketing in vista della presentazione del concpet. Tuttavia, se si deve credere a un nuovo deposito di marchio, il nome effettivo potrebbe non essere molto diverso. Infatti dagli Stati Uniti arriva la notizia che il gruppo Stellantis ha depositato il nome “Ram 1500 REV” presso l’USPTO. Questo potrebbe essere il nome del prossimo concept che verrà mostrato al SEMA, o forse addirittura del modello di produzione.

Ecco come si potrebbe chiamare Ram 1500 elettrico

Il marchio è stato depositato il 23 dicembre 2022 nelle categorie di veicoli terrestri. È abbastanza chiaro cosa intenda Ram per questo marchio in base alla categoria, ma come sempre, non è sempre garantito che i marchi siano predittivi. REV è un nome piuttosto semplice ma efficace che potrebbe differenziare l’opzione elettrica di Ram dalla Ford F-150 Lightning e dalla Chevrolet Silverado EV.

Non solo REV utilizza le stesse lettere iniziali di rivoluzione, ma potrebbe anche riferirsi alla versione del range extender precedentemente confermata. I veicoli elettrici a batteria e gli ibridi plug-in sono abbreviati rispettivamente come BEV e PHEV, mentre i range extender hanno diverse abbreviazioni accettate, tra cui EREV (veicolo elettrico ad autonomia estesa), REEV (veicolo elettrico ad autonomia estesa), BEVx (veicolo elettrico ad autonomia estesa) veicolo elettrico) o REX (range extender).

Ram potrebbe potenzialmente creare una propria nomenclatura per il Ram 1500 Elettrico, distinguendolo così da altri range extender come la BMW i3. A differenza dei suoi rivali di Ford e GM, il Ram EV offrirà un piccolo motore a benzina che può accendersi per estendere l’autonomia di guida per lunghe distanze.

Insieme al marchio “REV”, FCA ha anche depositato il nome “Freedom Is Electric”. Questo è stato classificato nelle categorie di veicoli terrestri, vale a dire, automobili per passeggeri. Questo slogan è stato precedentemente utilizzato da Jeep per i suoi modelli 4xe ibridi plug-in, quindi dubitiamo che abbia qualche relazione con il pickup Ram. Avremo risposte più precise la prossima settimana dal CES di Las Vegas.