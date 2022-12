Fiat: le novità del marchio nel 2023 per il Brasile

Fiat è nel suo momento migliore nel mercato brasiliano, ma sa benissimo che non può rallentare il ritmo per non perdere la testa della classifica. Anche se gli ultimi due anni sono stati molto impegnativi per il costruttore italiano, il 2023 non sarà molto diverso. Vedremo l’arrivo di due nuovi modelli, oltre a versioni per completare la gamma delle sue auto più vendute, come Strada e Argo.

Ecco tutte le novità che attendono Fiat in Brasile nel 2023

Alcune di queste innovazioni erano attese da tempo, come la Fiat Argo con cambio automatico CVT, che ripropone l’opzione senza frizione dalla fine del motore 1.8 con cambio a 6 marce. Inoltre il motore 1.0 turbo inizierà ad essere adottato da più veicoli oltre a Pulse e Fastback e il primo sarà il pickup Fiat Strada, sfruttando il successo del pick-up compatto. Ma vedremo anche alcune novità assolute, con l’ingresso dell’azienda nel segmento dei pickup di medie dimensioni con Landtrek.

L’arrivo della Fiat Argo con trasmissione CVT non è una sorpresa perché lo stesso costruttore ha parlato altre volte di questa configurazione e anche Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis in America Latina, ha detto che questa versione sarebbe stata lanciata. Con la stabilizzazione della produzione, Fiat Argo risolverà finalmente la mancanza di un’opzione con cambio automatico e sarà maggiormente in grado di competere nel segmento. Ciò farà bene alla casa italiana visto che la vettura è già tra le auto più vendute in Brasile anche se è solo manuale. L’aggiunta del motore 1.3 litri da 107 CV abbinato al CVT impedirà ai clienti alla ricerca di questa tecnologia di dover migrare verso altri marchi per la mancanza di una versione di questo tipo.

Per quanto riguarda invece Abarth, Pulse Abarth è stato solo l’inizio per il marchio sportivo in Brasile. Stellantis ha grandi progetti per la casa dello scorpione, con l’obiettivo di creare una forte identità nel Paese, anche se utilizzerà uno spazio all’interno delle concessionarie Fiat invece di avere negozi propri. La società ha affermato che il Pulse sarà il modello più economico, ma non il più piccolo, poiché porterà la 500e Abarth l’anno prossimo.

Il prossimo passo all’interno della gamma nazionale sarà il Fastback Abarth. Il SUV-coupé è stato addirittura visto nei test di recente, con i due terminali di scarico al posteriore che denunciano che non si tratta di una configurazione normale. Pur utilizzando lo stesso motore 1.3 turbo da 185 CV della versione Limited Edition by Abarth, questa auto sarà diversa per altri aspetti, ricevendo una nuova messa a punto di sterzo, sospensioni e freni, in modo da avere un tocco più sportivo.

Visto che si parla di Abarth, il terzo modello del marchio sportivo in Brasile sarà la Fiat 500e Abarth, svelata a novembre e il cui arrivo in Brasile è stato già confermato. La vettura ha adottato un aspetto diverso con l’aggiunta di elementi come nuove prese d’aria nel paraurti e altri elementi aerodinamici come il diffusore d’aria nella parte posteriore.

Il successo della Fiat con Strada e Toro è innegabile, ma c’è un problema per il produttore perché c’è un enorme buco nella gamma per chi vuole un pickup più grande. Dopo Toro, l’opzione più vicina all’interno di Stellantis è il Ram 1500, molto più grande e costoso. Ram sta lavorando anche ad un nuovo pick-up medio, per ora denominato 1200, che sarà prodotto a Goiana (PE).

L’azienda ha trovato una soluzione più semplice: la Peugeot Landtrek. Il lancio del pick-up medio del marchio francese era previsto per il 2022 ed è stato rinviato. E il motivo è che sarà lanciato da Fiat, per sfruttare al meglio la più ampia rete di concessionari e la tradizione nel segmento con gli altri due pickup. Il lancio è stato confermato per la seconda metà del 2023 e dovrebbe avere un motore 2.0 turbodiesel da 210 CV.

Altra novità Fiat attesa per il 2023 in Brasile per quanto concerne la casa italiana è il lancio del nuovo Ducato. Si tratta di un restyling del modello attuale, che adotterà il look utilizzato in Europa, per essere più in linea con Citroën Jumper e Peugeot Boxer, i suoi compagni di piattaforma.

Per ora, Fiat non ha rivelato alcun dettaglio sul Ducato. Abbiamo visto girare la versione Maxi Cargo nei test in giro per il Brasile, il che è in linea con il fatto che l’attuale Ducato viene venduto in questa configurazione di carico. Tuttavia, non sappiamo ancora se nel Paese ci saranno anche le versioni per i passeggeri. Il marchio promette che avrà più prestazioni e ciò che ha più senso è che adotti lo stesso motore turbodiesel 2.2 da 140 CV utilizzato da Boxer e Jumper, facilitando l’omologazione.