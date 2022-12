Maserati al Salone dell’automobile di Bruxelles 2023

Al Salone dell’auto di Bruxelles 2023 non ci sarà la Ferrari. Ma fortunatamente ciò non significa che non ci saranno auto sportive italiane da ammirare all’evento che si svolgerà dal 14 al 23 gennaio 2023. Perché Lamborghini sarà presente nel padiglione 11 dell’Heysel. Ma anche perché la Maserati sarà presente e avrà il suo stand. Il costruttore italiano che fa parte del gruppo Stellantis si presenta quindi al Motor Show con ambizione, perché in questa occasione verrà presentata la strategia di elettrificazione della sua gamma Folgore.

No, non ci saranno Maserati elettriche al Motor Show. Solo un telaio mobile della Grecale Folgore. Ma il messaggio che la casa del Tridente punterà sugli EV in futuro arriverà forte e chiaro, perché anche la GranTurismo e la MC20 otterranno un derivato Folgore elettrico. Inoltre anche il successore della Maserati Quattroporte sarà disponibile solo in versione elettrica come rivale della Porsche Taycan.

In previsione di quei modelli Folgore, Maserati porterà al Motor Show di Bruxelles la Grecale e la Ghibli. Ad essi si affiancheranno il SUV Levante e la sportiva MC20 Cielo, che per l’occasione verranno presentati nella versione Fuoriserie. Fuoriserie è il programma di personalizzazione che consente ai clienti di creare una Maserati unica nel suo genere in cui esprimere tutta la propria passione e creatività, in base al proprio stile e gusto personale.

La casa automobilistica del Tridente dunque punta ad essere una delle protagoniste di questa manifestazione, la più importante in Belgio per quello che concerne il settore automobilistico. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito dello storico marchio automobilistico italiano.