Peugeot 2008: nel 2023 inizia la produzione in Argentina?

Grandi novità che coinvolgono la categoria dei SUV compatti. Secondo informazioni recentemente reperite dalla stampa specializzata argentina, l’ultima generazione della Peugeot 2008 potrebbe essere prodotta in Argentina, condividendo con la 208 la catena di montaggio di El Palomar. “Possiamo dire che la produzione della nuova 2008 in Argentina non è da escludere. La decisione finale, però, dipende ancora dallo studio del progetto, dai possibili volumi di produzione e dal ritorno dell’investimento. Prima della creazione di Stellantis, il progetto di produrre la 2008 in Argentina era scartato, ma ora la situazione è diversa ”, ha spiegato Gabriel Cordo Miranda, responsabile dei marchi Peugeot, Citroën e DS nel Paese vicino in un’intervista.

L’ultima generazione di Peugeot 2008 potrebbe essere prodotta in Argentina da Stellantis a partire dal 2023

È importante sottolineare che poco più di un mese fa Peugeot ha iniziato a commercializzare l’e-2008 in Brasile, fatto che ha portato all’arrivo nel Paese dell’ultima generazione di SUV, ma solo con propulsione elettrica. Secondo i retroscena che circolano in Brasile, per rendere fattibile la produzione regionale della nuova Peugeot 2008 in Argentina, il progetto dovrà contemplare alcune soluzioni particolari, come l’utilizzo del motore 1.0 turbo ad iniezione diretta attualmente prodotto a Betim (MG). Se le previsioni dovessero essere confermate, il prossimo anno potrebbe essere lanciata la nuova Peugeot 2008 argentina, posizionando molto più incisivamente il marchio francese nel segmento dei SUV compatti.

Informazioni raccolte anche su base ufficiosa indicano che Peugeot riuscirà a mantenere in portafoglio la 2008 brasiliana, conservando il SUV di Peugeot come opzione per chi desidera un modello più accessibile, a partire da R$ 100.000 con cambio automatico.

La Peugeot 2008 prodotta oggi a Porto Real (RJ) è estremamente datata, e le sue versioni con motore 1.6 aspirato non hanno nemmeno i controlli di trazione e stabilità. La seconda generazione del 2008, a sua volta, è stata presentata due anni fa in Europa e si distingue dalla concorrenza scommettendo su un design sofisticato e un livello superiore di finiture interne. Indubbiamente, un’aggiunta interessante al segmento qui, soprattutto se raggiunge il mercato con prezzi competitivi.