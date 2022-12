Fiat vince più di 30 premi nel 2022 in Brasile

Leader di mercato nel 2022, Fiat ha più motivi per festeggiare nel corso dell’anno. Il marchio e i suoi prodotti sono stati riconosciuti 31 volte in 17 importanti premi nel settore automobilistico e in altri settori nel periodo. La principale casa automobilistica italiana ha vinto Automaker of the Year al premio UOL Carros , come Automotive Tendency by Trend Car 2023 ed è stata eletta tra le Best Companies in Customer Satisfaction dal Mesc Institute. Dal suo portafoglio, il grande vincitore dell’anno è stato il suo primo SUV Coupé: il Fastback, che ha vinto 12 premi.

Fiat fa incetta di premi in Brasile

“Dal 2020 stiamo attraversando un processo di riposizionamento, con cambiamenti importanti e molti lanci di successo in questa nuova fase di Fiat. Questi premi ne sono un riflesso e vengono a coronare tutto quel lavoro. Abbiamo rinnovato i nostri pick-up, lanciando Nuova Strada e Nuova Toro, e siamo arrivati ​​con forza nel segmento dei SUV, introducendo sul mercato il Pulse e il Fastback, il nostro veicolo più premiato nel 2022 e che sorprende nelle vendite. Abbiamo introdotto anche lo Scudo, a complemento del nostro portafoglio di veicoli commerciali. Per completare, abbiamo lanciato il Pulse avvelenato Abarth, che segna il ritorno di Abarth nel Paese”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America.

Con le modifiche e i lanci, nel 2021 Fiat ha chiuso l’anno con una quota del 21,7% e attualmente (fino al 20 dicembre) garantisce una quota di mercato del 22,0% nel 2022, record degli ultimi dieci anni tra tutti i marchi. Fiat è anche leader da inizio anno in furgoni, pickup e portelloni. “Siamo già arrivati ​​a quasi 420.000 veicoli targati, anche a fronte di vincoli produttivi che hanno interessato l’intero comparto. Fiat continua a crescere con una partecipazione notevole. Oggi abbiamo circa 140.000 auto in più rispetto al vice leader, il che significa un volume maggiore del 50%. Questa differenza equivale al numero di vendite del settimo posto sul mercato”, aggiunge Zola. È importante ricordare che Fiat è leader nel retail con una quota di mercato del 17,1% e anche nelle vendite dirette con una quota del 27,1%.

Il modello con più premi Fiat nel 2022, il Fastback è il lancio più importante del marchio negli ultimi anni ed è arrivato a ridefinire la sua categoria con la migliore combinazione di design, prestazioni, sicurezza e tecnologia. Con soli tre mesi sul mercato, il SUV Coupé si è già assicurato il titolo di Best National SUV ai Car Awards Brasil(dalla rivista Car), SUV compatto e Highlight of the Year al premio UOL Carros; Miglior veicolo utilitario sportivo nazionale e migliore auto dell’anno al premio Top Car TV; SUV in Trend Car 2023; Miglior SUV/Crossover e Auto Abiauto nel premio Abiauto. Per completare lo scaffale dei trofei Fastback, nelle cerimonie tenutesi a San Paolo la scorsa settimana è stata anche eletta Best Compact SUV and Car da Jornal do Carro nell’Estadão Mobility award e come Compact SUV nel Carsughi L’Auto Preferita. Il modello è stato anche riconosciuto dal portale Mecânica Online come Miglior Design Esterno.

Oltre al Fastback, anche altre autovetture Fiat hanno vinto diversi premi nel 2022. Il Pulse Abarth, lanciato di recente, il primo SUV del marchio dello Scorpione che è arrivato sul mercato a novembre, ha ricevuto il riconoscimento dal portale Mecânica Online nella categoria Veicolo Dinamico. Rinnovata nel suo MY23 con una nuova trasmissione CVT, motore Firefly 1.0 e modifiche al design, la Fiat Cronos è stata eletta Best Compact Sedan dall’Estadão Mobility Award. Il Mobi, invece, ha vinto nella categoria “Entry” come modello con il più alto valore di rivendita – Autos 2022. Per finire, Fiat Pulse ha vinto il premio nella categoria Cars/Vehicles Product all’iF Design Premio 202 , uno dei più tradizionali e prestigiosi al mondo. Infine, il Sound Design di Fiat è stato premiato nella categoria “Audio Branding” alPremi internazionali del suono 2022 .

Punto di riferimento per quanto riguarda i pick-up, Fiat continua ad ampliare la sua collezione di trofei anche in questo segmento. Fiat Strada ha ricevuto il sigillo di ” Highest Resale Value – Autos ” nella sua categoria “Small Pickup”. Il pick-up ha vinto anche come Small Pickup Truck in Carsughi L’Auto Preferita e, con la sua versione Volcano, è stato scelto nella categoria Best Pickup Truck in “Qual Buy” dalla rivista Autoesporte. Inoltre, il successo di Fiat Toro ha portato al premio Best Buy dell’anno dalla rivista Quatro Rodas con le versioni Freedom (pickup leggeri e intermedi fino a R$ 150.000) e Volcano (pickup leggeri e intermedi oltre R$ 150.000).

Nuovo logo Fiat Brasile

Con tradizione e fiducia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, in cui è leader da oltre dieci anni, la famiglia di SUV del marchio non poteva essere esclusa da questi traguardi. Il furgone Fiat Fiorino è stato eletto il migliore nella categoria “Cargo Van” nel premio “ Maggior Valore di Rivendita – Veicoli Commerciali ” , oltre ad essere “Resale Champion – Fleet&Cia 2022” come “Van”. Nello stesso premio, il Fiat Ducato si è aggiudicato il titolo nella categoria Minibus ed è stato anche eletto “Best Van” dall’Estadão Mobility award. Un altro importante lancio di Fiat nel 2022, lo Scudo ha debuttato nella sua sala premi come Miglior furgone elettrico nel premio Miglior camion dalle pubblicazioni O Carreteiro, Transporte Mundial, TranspoData e TV Caminhão.