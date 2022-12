Stellantis prevede di acquisire una partecipazione in Symbio

Faurecia, una società del Gruppo FORVIA, Michelin e Stellantis hanno annunciato l’inizio di trattative esclusive per il gruppo automobilistico per l’acquisizione di una partecipazione sostanziale in Symbio, leader nella mobilità a idrogeno a emissioni zero, per diventare un attore significativo insieme agli attuali azionisti Faurecia e Michelin.

Stellantis: iniziate trattative esclusive per l’acquisizione di una partecipazione in Symbio

“La tabella di marcia tecnica di Symbio si adatta perfettamente ai piani di lancio dell’idrogeno di Stellantis in Europa e negli Stati Uniti”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Questa mossa favorirà la velocità di sviluppo per portare prodotti a basse emissioni ai nostri clienti, oltre ai tradizionali veicoli elettrici. Siamo grati ai team di Faurecia, Michelin e Symbio per il loro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza e la collaborazione mentre lavoriamo tutti per raggiungere una mobilità decarbonizzata”.

Stellantis è un pioniere e capofila nella mobilità a idrogeno avendo lanciato i furgoni di medie dimensioni alla fine del 2021. L’azienda sta perseguendo un’ambizione aggressiva come parte del piano strategico Dare Forward 2030, che include l’espansione della sua offerta di idrogeno ai furgoni di grandi dimensioni già nel 2024 in Europa e 2025 negli Stati Uniti, esplorando ulteriormente le opportunità per gli autocarri pesanti.

“Con l’intenzione di acquisire una partecipazione in Symbio, Stellantis conferma la solidità dell’approccio di Michelin e Faurecia alla creazione di un leader globale nella mobilità a emissioni zero. La nuova configurazione accelererà e globalizzerà la crescita di Symbio a vantaggio dei suoi clienti”, ha dichiarato Patrick Koller, CEO di Faurecia.

Florent Menegaux, CEO di Michelin, ha dichiarato: “Michelin è convinta che la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno darà un contributo efficace alla decarbonizzazione della mobilità e anche oltre. Questo è ciò che ha portato Michelin a essere pioniera in questa tecnologia per più di 20 anni. L’arrivo di Stellantis nella capitale di Symbio rafforzerebbe questa convinzione e catalizzerebbe l’enorme slancio industriale che abbiamo costruito con Faurecia”.

Nell’ottobre 2022, Symbio ha annunciato il suo progetto HyMotive per accelerare la sua industrializzazione e innovazione dirompente, che aumenterà la sua capacità di produzione totale in Francia a 100.000 sistemi all’anno entro il 2028, generando 1.000 posti di lavoro aggiuntivi. Questa transazione consente a Symbio di espandere il proprio sviluppo capitalizzando la leadership di Stellantis nei mercati automobilistici europei e americani. La chiusura della transazione dovrebbe avvenire nel primo semestre del 2023 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative.