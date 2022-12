Jeep e Mopar ampliano sempre di più la gamma di accessori

Fin dalla sua nascita otto decenni fa, Jeep è stata sinonimo di libertà. Una filosofia che si manifesta nelle prestazioni dei suoi diversi modelli, che sono punti di riferimento nel mercato, ma anche in una vasta gamma di accessori, progettati e commercializzati in stretta collaborazione con Mopar.

La gamma di accessori e adesivi Jeep e Mopar offre infinite possibilità

La gamma di accessori e adesivi Jeep e Mopar offre infinite possibilità per rendere ogni veicolo del marchio qualcosa di unico e personale, rafforzando anche l’aria avventurosa di ogni veicolo. Così, a seconda del modello, il marchio americano propone la mitica US Army Star, in vari colori come il grigio satinato, il bianco o il mimetico e pensata per vari luoghi come le porte o il cofano.

Precisamente, questo elemento può essere impreziosito da alcuni adesivi neri opachi dall’aria sportiva, appositamente adattati per le nervature di ciascun cofano. Inoltre, è possibile acquistare anche i contorni del cofano e gli adesivi laterali adattati alle peculiarità di ogni modello. Al di là dell’estetica, Jeep dispone anche di elementi di protezione specifici per la calandra e il cofano di Wrangler e Gladiator, che proteggono il motore da insetti, sporco, sabbia, polvere e piccoli sassi.

Per gli amanti della Jeep che hanno già deciso di avanzare nell’elettrificazione, il marchio ha in catalogo il sistema di ricarica Easy Wallbox Jeep 4Xe. Grazie alla sua tecnologia Plug & Play, può essere utilizzato in qualsiasi presa elettrica, senza necessità di opere di installazione o modifiche alla rete elettrica domestica. Adatta la velocità di ricarica in base all’energia disponibile in un dato momento. Di serie, offre una potenza di ricarica di 2,3 kW, che può facilmente salire fino a 7,4 kW.

La gamma di accessori e adesivi Jeep e Mopar offre infinite possibilità per rendere ogni veicolo del marchio qualcosa di unico e personale

Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi, gli amanti della neve potranno trovare attrezzature come portasci e portasnowboard. Per il bagagliaio, Jeep e Mopar offrono elementi come reti di immobilizzazione, contenitori portaoggetti in tessuto a più scomparti, un trasportino pieghevole (379,95 euro) o anche un tavolino pieghevole per il portellone il cui design imita la leggendaria griglia Jeep Willys.