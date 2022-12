Ram 1500 TRX Havoc 2023: ecco la nuova esclusiva versione

Ram Truck ha annunciato oggi che l’esclusiva nuova edizione Ram 1500 TRX Havoc 2023 si unisce alla gamma di veicoli leggeri. L’edizione Ram 1500 TRX Havoc, con un colore esterno Baja Yellow unico, offre ai clienti con contenuti esterni e interni inediti. “Il Ram 1500 TRX Havoc Edition offre un altro modo unico per i nostri clienti

appassionati di separarsi dalla massa con la migliore combinazione di prestazioni, capacità e tecnologia del segmento”, ha affermato Mike Koval Jr., CEO del marchio di Stellantis. “Esploriamo sempre nuove idee e cerchiamo modi per offrire nuovi contenuti mentre continuiamo a conquistare sempre più acquirenti”.

Ram 1500 TRX Havoc 2023: svelata la nuova esclusiva versione del suo famoso pickup

Il nuovo Ram 1500 TRX Havoc Edition del 2023 amplia la gamma di veicoli leggeri che già oggi presenta i pickup più veloci, potenti ed efficienti in termini di consumo di carburante sulla strada. Ram TRX amplia la gamma dei veicoli commerciali leggeri ed è il punto di riferimento del segmento per potenza e prestazioni con il motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri. Il Ram 1500 TRX Havoc Edition offre agli acquirenti di pickup ad alte prestazioni una selezione ancora più ampia di contenuti unici per una personalizzazione ancora maggiore e presenta una combinazione unica di tecnologia, grafica, prestazioni e aspetto esterno direttamente dalla fabbrica.

Il Ram 1500 TRX Havoc Edition migliora il ben equipaggiato TRX Level 2 Equipment Group e include un esclusivo colore esterno Baja Yellow, grafiche e ruote da 18 pollici tutte nere con bead lock, tetto apribile panoramico a doppio pannello, rivestimento del letto spray-in, gradino del letto e una luce di stop a LED montata in cabina. All’interno, la TRX Havoc Edition include cuciture in Prowler Yellow, un logo “TRX” sullo schienale del sedile ricamato, accenti esclusivi in ​​fibra di carbonio, volante a fondo piatto in pelle e fibra di carbonio, esclusivo stemma della console centrale, Head-up Display e schermo del conducente che presenta TRX in Baja Yellow. Le caratteristiche di sicurezza includono il cruise control adattivo, il Lane Keep Assist e la frenata di emergenza in caso di pedoni.

Il Ram 1500 TRX Havoc Edition del 2023 offre il collaudato e affidabile motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri ad alte prestazioni, che offre la massima potenza per sessioni di guida prolungate senza degrado delle prestazioni. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore del Ram 1500 TRX Havoc Edition (MSRP) parte da $ 104.550. I nuovi modelli Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023, disponibili in quantità molto limitate, saranno in vendita all’inizio del primo trimestre del 2023.

