Fiat chiude nel migliore dei modi il suo 2022 in Spagna

Fiat chiude il 2022 con la 500 punta di diamante nelle vendite e nell’elettrificazione in Spagna. Sinonimo della dolce vita e dello stile di vita italiano, la Fiat 500 aggiunge alla sua filosofia la sostenibilità per tutti, come dimostra l’ampia gamma di versioni ibride ed elettriche. L’erede della mitica “Cinquecento” conquista le città spagnole se guardiamo ai numeri delle immatricolazioni del 2022: con 14.467 unità vendute, guida il segmento delle auto urbane, con una quota di mercato del 47% nella sua categoria.

Fiat 500 guida le vendite della casa italiana in Spagna nel 2022

Inoltre, questo modello è fondamentale nella strategia di elettrificazione di Fiat. La Fiat 500 Elettrica è già il secondo modello a “emissioni zero” più venduto in Spagna, con 1.661 immatricolazioni, che rappresentano una crescita dell’81,9% rispetto al 2021 e una quota di mercato del 6,1% nella categoria delle auto elettriche.

Il contributo della Fiat 500 Elettrica è stato determinante per portare il marchio italiano al quarto posto nel mercato delle auto elettriche, dove ha raddoppiato i volumi di vendita raggiungendo le 2.027 unità immatricolate, il 113 per cento in più rispetto allo scorso anno.

Nei veicoli commerciali, Fiat Professional ha chiuso un anno di crescita in cui ha chiuso l’anno in 5a posizione, con una quota di mercato del 6,8 per cento. Un risultato in cui spiccano le versioni elettriche di Fiat Doblò, Scudo e Ducato, che raggiungono le prime posizioni in classifica e l’8,3% di penetrazione nella categoria dei furgoni a “emissioni zero”.

Per Fiat il 2023 sarà un anno di crescita e novità, con l’elettrificazione come protagonista principale. In primavera, l’Abarth 500 BEV dimostrerà che la tecnologia elettrica non è in contrasto con le prestazioni o il temperamento sportivo. Per la stagione Autunno-Inverno, Fiat prevede di lanciare nuovi modelli in segmenti molto diversi ma con l’elettrificazione come elemento comune. Inoltre, il marchio amplierà la sua rete commerciale in Spagna per passare dagli attuali 102 concessionari a 112 punti vendita.