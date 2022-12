Ferrari regala un sogno prima di Natale | Video

A pochi giorni dalla festa di Natale, la Ferrari ha messo in rete un bel video. Non poteva esserci filmato più in linea col periodo, perché nei fotogrammi la casa del “cavallino rampante” ha mostrato il suo volto più romantico e altruistico.

Protagonisti sono dei grandi appassionati delle “rosse“, che hanno potuto vivere l’emozione di un giorno da favola a Maranello, accolti persino da Piero Ferrari. Immancabile il giro in auto, sulle strade battute dai collaudatori del marchio, e la visita agli stabilimenti produttivi. Questa full immersion da sogno ha regalato loro delle gioie indescrivibili. Lo si evince guardando gli occhi dei fortunati destinatari del cadeau. Un segno di riconoscenza della casa emiliana per la passione custodita negli anni da questi ferraristi.

Erano dei bambini quando inviarono le loro lettere ad Enzo Ferrari, come migliaia di altri individui di ogni angolo del mondo. Il Commendatore le leggeva tutte e non privava mai nessuno di una risposta. Per lui era una pratica molto sentita, che lo inorgogliva. In quelle missive venivano espressi anche dei desideri, talvolta difficili da soddisfare, ma il fondatore del mito dava a tutti un segno della sua riconoscenza, con le attenzioni prestate ai mittenti.

Ognuna di quelle lettere è stata custodita con cura e conservata negli archivi Ferrari. All’inizio di quest’anno ne sono state visionate alcune, spedite da vari bambini di 40 anni fa. Tra le righe, tanto amore e tanta passione, corredate talvolta da disegni e idee. Cose che hanno emozionato gli uomini della Ferrari di oggi, come a suo tempo fecero con Enzo Ferrari. Diversi sogni riportati in quelle lettere sono stati soddisfatti nel 2023.

Gli uomini del “cavallino rampante“, infatti, si sono messi sulle tracce degli autori, per contattarli e invitarli a Maranello, 40 anni dopo. Scoprendo che la loro passione non si è indebolita nemmeno di un soffio. Anzi, ha toccato nuove vette. Bella le scelta di ripagare questo entusiasmo genuino e di vecchia data con una immersione nel mito, a bordo delle “rosse”, in fabbrica e con un incontro a sorpresa con Piero Ferrari. Il video è stato messo in rete. Con questo filmato, la casa emiliana ha mostrato il suo volto più umano e più vicino alla gente. Non poteva esserci modo migliore, da parte sua, per augurare delle buone vacanze ai suoi tifosi. Chapeau!