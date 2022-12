Stellantis pianifica importanti novità organizzative in Germania

Stellantis sarà ancora più efficiente e incentrata sul cliente in futuro per supportare gli obiettivi del piano strategico aziendale globale Dare Forward 2030. “Ci siamo posti l’obiettivo chiaro di raggiungere una posizione di vertice nella soddisfazione del cliente in tutti i mercati”, afferma Amaury de Bourmont, responsabile di Stellantis Germania, sottolineando l’affermazione dell’azienda. “Vogliamo raggiungere questo obiettivo in un contesto di mercato stimolante insieme ai nostri partner nel commercio al dettaglio e un’organizzazione ancora più potente ed efficiente della nostra società di vendita”.

Stellantis pianifica importanti cambiamenti organizzativi nelle vendite in Germania

Le seguenti modifiche organizzative dovrebbero essere implementate per Stellantis Germany GmbH nel primo trimestre del 2023:

I marchi Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia sono raggruppati in un cluster premium. Niccolò Biagioli, attuale Brand Country Director Alfa Romeo & Lancia, sarà in futuro responsabile di quest’area. Lukas Dohle, precedentemente Brand Country Director DS Automobiles, assumerà una nuova posizione dirigenziale nell’azienda da aprile 2023 dopo una pausa volontaria per la famiglia. Viene istituita una funzione commerciale globale e centrale guidata da Roberto Debortoli (già Brand Country Director Fiat & Abarth) per i marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot.

I seguenti manager saranno responsabili di questi marchi di volume in qualità di Brand Country Director nel mercato tedesco:

Citroën: Patrick Dinger, già Amministratore Delegato Citroën Austria. Succede a Wolfram Knobling, che assumerà un nuovo ruolo dirigenziale all’interno del Gruppo, che sarà comunicato in un secondo momento.

Fiat: Annika Löwe, precedentemente Head of Sales Operations Opel Germania.

Jeep: Weiterhin Luigi Saia.

Opel: Anche Andreas Marx.

Peugeot: Ancora Haico van der Luyt.

I veicoli commerciali leggeri di Stellantis diventeranno un’unità aziendale separata con responsabilità sui profitti. Pascal Martens continuerà a dirigere il dipartimento. Un Customer Management Office (CMO) dedicato, che continuerà ad essere gestito da Christine Schulze Tergeist, è responsabile delle aree dei media, del digitale e del CRM e delle vendite online di tutti i marchi.

Il dipartimento Customer Experience (diretto da Hans-Peter Leitmann) sarà una funzione centrale in vista di tutti i processi orientati al cliente. L’obiettivo è garantire che Stellantis sia il numero 1 nella soddisfazione del cliente. “Con questa composizione del personale, siamo ben preparati per le prossime sfide nel settore automobilistico e stiamo andando verso il futuro con rinnovata forza”, afferma Amaury de Bourmont, CEO di Stellantis Germania. “Abbiamo obiettivi chiari in mente e vogliamo espandere la nostra posizione di mercato insieme ai nostri partner di vendita al dettaglio”.

