Stellantis: segnali incoraggianti dai suoi 14 marchi

Stellantis afferma che tutti e 14 i suoi marchi stanno andando bene dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il Gruppo PSA. Il numero uno del gruppo automobilistico, il CEO Carlos Tavares, ha precedentemente affermato che ogni marchio ha una finestra di 10 anni per eseguire un piano aziendale di successo per sopravvivere. Parlando all’Automotive News Congress di Detroit, Mark Stewart, chief operating officer di Stellantis North America, ha affermato che i primi segnali sono positivi.

Segnali positivi dai 14 marchi di Stellantis che hanno 10 anni di tempo per dimostrare quanto valgono

“Tutti hanno la possibilità di combattere, e tutti si stanno facendo valere, il che è fantastico”, ha detto. “Ovviamente abbiamo avuto molti nomi diversi nel corso degli anni, ma siamo una casa di 14 marchi e ciò che è incredibile nel riunire i marchi, è solo che sono marchi altamente differenziati. Ognuno ha una personalità dal punto di vista del marchio e per essere in grado di inserirsi in diverse parti del mercato senza scontrarsi l’uno con l’altro”.

Stewart ha notato di essere particolarmente favorevole al piano di Chrysler di diventare completamente elettrico entro il 2028 con il suo primo veicolo elettrico in arrivo nel 2025. Ha anche affermato di non essere preoccupato che il primo pickup elettrico di Ram arriverà diversi anni dopo quelli dei rivali tra cui General Motors, Ford e Rivian.

Parlando al Congresso di Detroit, Stewart ha aggiunto che il punto di pareggio di Stellantis è inferiore al 30 per cento delle entrate in Nord America, osservando che la società può resistere a una recessione. Piuttosto che imporre licenziamenti di massa per aiutare le finanze dell’azienda, Stewart ha indicato un’illuminazione più efficiente utilizzata presso le sue strutture e un aumento dell’efficienza del 5 per cento con più veicoli prodotti come due dei modi in cui ha ridotto i costi.

