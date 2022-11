Opel propone un veicolo per ogni esigenza

“Il futuro appartiene a tutti” recita il motto aziendale di Opel, una filosofia in vigore da oltre 120 anni, in cui non ha smesso di sviluppare la tecnologia automobilistica in aree come il piacere di guida e la sicurezza, per offrirla al maggior numero possibile di utenti.

Nei suoi quattro decenni di storia, l’Opel Corsa, giunta ormai alla sua sesta generazione, riflette fedelmente l’identità del marchio tedesco ed è rivolta soprattutto a una clientela giovane ed esigente.

Opel: l’attuale gamma del marchio riesce a soddisfare qualunque esigenza

Questo modello, prodotto esclusivamente a Saragozza per tutto il mondo, è diventato un punto di riferimento nel segmento B grazie al suo design accattivante, alle sue dotazioni, alle sue caratteristiche tecnologiche e allo spazio interno.

Incorpora tecnologie normalmente riservate alle vetture superiori, come il sistema di illuminazione adattiva a matrice Intelli-Lux LED o le funzioni avanzate di assistenza alla guida, tra cui la telecamera frontale, il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control, l’assistente laterale basato su sensori o il sistema attivo dell’assistente di corsia.

L’Opel Corsa-e completamente elettrica spicca tra i modelli a zero emissioni della sua categoria grazie ai suoi 359 km di autonomia, alla sua potenza di 136 CV e alla sua coppia massima istantanea di 260 Nm.

Anche l’Astra si trova attualmente alla sua sesta generazione, mantenendo l’affidabilità, il comfort e il design audace che hanno caratterizzato sin dalla sua nascita la rappresentante della filosofia Opel in un segmento strategico nei principali mercati europei.

Elettrificazione e tecnologia sono due delle parole chiave della nuova Opel Astra, che offre due versioni ibride plug-in, un abitacolo Pure Panel 100% digitale e le più avanzate funzioni di assistenza alla guida.

Appositamente progettati per deliziare gli amanti della tecnologia, gli interni della nuova generazione dell’Astra rappresentano un cambio d’epoca che si manifesta nell’abitacolo Pure Panel completamente digitalizzato, con una grafica moderna e pulita che offre una lettura delle informazioni semplice e intuitiva, senza dati che non servono.

L’interazione con le varie funzioni dell’auto avviene tramite il display touch che si ispirano, in senso pratico, agli smartphone che tutti portiamo con noi in tasca. Inoltre, le impostazioni più importanti, come il climatizzatore, possono essere comunque gestite tramite interruttori e pulsanti fisici.

Al volante è possibile sfruttare i più recenti sistemi di assistenza alla guida, che vanno dal display head-up proiettato direttamente sul parabrezza, al sistema di assistenza semi-autonomo Intelli-Drive 2.0 e alla telecamera Intelli-Vision a 360°. Come il suo predecessore, ha il potere di trasformare la notte in giorno grazie all’ultima evoluzione dei fari Intelli-Lux LED Pixel Matrix.

Per chi ha bisogno di spazio interno senza rinunciare al comfort e alle dotazioni più avanzate, il bagagliaio della nuova Opel Astra Sports Tourer offre oltre 608 litri di volume con gli schienali dei sedili posteriori in posizione eretta o fino a oltre 1634 litri quando sono ripiegati.

C’è spazio sufficiente per ospitare, ad esempio, un trasportino per un cane di taglia media. Inoltre, quando gli schienali dei sedili posteriori sono ribaltati, si configura un piano di carico completamente piatto.

Il volume del bagagliaio delle versioni termiche è ottimizzato con il sistema opzionale Intelli-Space. Questo piano di carico mobile può essere facilmente posizionato con una mano nelle posizioni alta e bassa o impostato con un angolo di 45°.

Inoltre, per maggiore praticità, la copertura del bagagliaio retrattile può essere riposta quando il pavimento mobile si trova sia nella posizione superiore che in quella inferiore, a differenza dei competitor che consentono di riporre questa copertura solo quando il pavimento è nella posizione superiore.

L’attuale gamma del brand prevede anche tre SUV

Il successo del concept SUV è stato uno dei trend che hanno segnato il mondo dell’automotive nell’ultimo decennio. Opel, pioniere in questo segmento in Europa, offre tre diverse visioni di questo tipo di auto: Crossland, Mokka e Grandland.

Versatile come pochi modelli nel suo segmento, il nuovo Opel Crossland sa essere sofisticato ed elegante in città, con dettagli come i fanali posteriori a LED che mostrano una firma luminosa a forma di ala e lascia l’asfalto senza paura grazie al suo sistema adattivo controllo della trazione IntelliGrip, che assicura aderenza su tutti i tipi di superficie.

Su strade, autostrade, sentieri o fuoristrada, il nuovo Crossland offre prestazioni elevate con un alto livello di sicurezza e comfort. Incorpora, di serie su tutta la gamma, funzioni avanzate di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control intelligente. Coccola i suoi passeggeri con sedili ergonomici certificati e un ambiente di alto livello.

Poi abbiamo il nuovo Opel Mokka, che può essere “gustato” anche in versione full electric. Il Mokka-e sviluppa 136 CV e 260 Nm. Il guidatore può scegliere tra tre modalità di guida: Normale, Eco e Sport. Secondo il ciclo WLTP, la batteria da 50 kWh offre un’autonomia massima di 342 km.

Ha tutto il design e le innovazioni della nuova generazione del Mokka, come il nuovo frontale Opel Vizor o il sorprendente cockpit Pure Panel, che integra due schermi panoramici per una guida più intuitiva.

Il SUV compatto rimane fedele alla tradizione del marchio di Stellantis di portare tecnologie innovative a quante più persone possibile. Con la sicurezza come elemento chiave, il modello incorpora funzioni di assistenza alla guida finora riservate ai segmenti superiori.

Per le famiglie e gli amanti degli sport all’aria aperta c’è il nuovo Opel Grandland. Diventa un punto di riferimento tra gli Sport Utility Vehicle per la sua estetica atletica e innovativa, gli interni confortevoli con finiture di alto livello e i progressi tecnologici che garantiscono piacere di guida.

La sicurezza è stata un elemento chiave nello sviluppo del nuovo Grandland. Un buon esempio è il sistema Night Vision, che rileva persone e animali fino a 100 metri davanti al veicolo, grazie alla differenza di temperatura con l’ambiente circostante.

Se il concetto di SUV è sinonimo di adattamento a qualsiasi tipo di terreno, il sistema di trazione adattiva IntelliGrip garantisce la migliore aderenza su strada. Il guidatore può scegliere tra cinque modalità di guida, in cui IntelliGrip adatta la distribuzione della coppia alle ruote a seconda delle caratteristiche del terreno. Ciò garantisce la migliore trazione e un comportamento stabile su neve, fango, sabbia o superfici bagnate.

Il nuovo Opel Grandland dispone anche di una serie di funzioni di assistenza alla guida che lo pongono all’avanguardia nel suo segmento. Incorpora innovazioni come l’avviso di collisione frontale con rilevamento dei pedoni e la frenata automatica d’emergenza, l’assistente al parcheggio avanzato e la telecamera con visione a 360°.