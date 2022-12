Fiat inizia a testare il suo nuovo pick-up

È confermato: il lancio più importante di Fiat per la regione sudamericana nel 2023 sarà un pick-up di medie dimensioni, che tra l’altro sarà un clone del Peugeot Landtrek prodotto in Cina. Le informazioni hanno cominciato a circolare a metà di questo 2022, quando Stellantis avrebbe deciso di posizionare il prodotto sotto il marchio Fiat, tuttavia il concetto è lo stesso: produzione in Cina da parte di Changan, anche se non è escluso che possa anche essere prodotto in uno degli stabilimenti Stellantis in Sud America.

Nel 2023 Fiat lancerà un nuovo pickup medio in America Latina: ecco cosa sappiamo

Alcuni media brasiliani hanno già pubblicato le foto dei prototipi in giro nei pressi dello stabilimento di Betim (Belo Horizonte), tutti con l’estetica Peugeot che conosciamo. Ma nessuno osa ancora dire come si chiamerà questo modello. Quello che è stato confermato, almeno extra ufficialmente, è che utilizzerà il motore Peugeot 2.0 Blue HDi che offrirà 180 CV, abbinato a un cambio manuale o automatico a sei marce e trazione 4×4 con riduttore.

Per il momento del futuro pick-up Fiat sappiamo che sarà orientato al lavoro e avrà un equipaggiamento normale. La seconda cosa che sappiamo è che Peugeot (come parte di Stellantis) rimarrebbe senza un rappresentante in questo segmento in America Latina.

Bisognerà restare all’erta per scoprire quali sono i piani finali di Stellantis per il truck sviluppato in Cina insieme a Changan, senza dimenticare che da questa parte del mondo Stellantis ha RAM come maggior rappresentante nel segmento dei pick-up, con prodotti di origine italiana, ma brasiliani di nascita come il RAM 700, e questo fa pensare che per alcuni mercati come ad esempio il Messico il modello potrebbe arrivare a marchio Ram.

