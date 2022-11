Ram vende più di Jeep in Australia per il terzo mese nel 2022

Gli acquirenti australiani di auto nuove hanno acquistato più pick-up Ram che SUV Jeep negli ultimi due mesi consecutivi, e per la terza volta quest’anno. I dati ufficiali sulle vendite mostrano che le consegne di Ram in Australia sono aumentate di oltre il 50% da inizio anno alla fine di ottobre 2022, mentre il numero di Jeep dichiarate vendute è diminuito del 10% nello stesso periodo.

L’aumento dei prezzi e la carenza di scorte hanno frenato le vendite di Jeep in Australia, mentre Ram si è attrezzata per triplicare la capacità produttiva locale a Melbourne, dove ricostruisce veicoli con guida a sinistra e guida a destra durante il boom dei pick-up statunitensi.

Ram Trucks Australia ha registrato un record di 657 veicoli venduti il ​​mese scorso, eclissando i precedenti record di 633 vendite nel giugno 2022, 604 vendite nel giugno 2020 e 581 vendite nel giugno 2021. Inoltre, il conteggio da inizio anno di Ram di 4810 veicoli – in aumento del 51% rispetto allo stesso periodo del 2021 – ha eclissato il suo precedente record annuale (4025 stabilito lo scorso anno) con due mesi di quest’anno rimanenti.

Tuttavia, Jeep è ancora in testa alla corsa alle vendite dall’inizio dell’anno, con 5.774 veicoli dichiarati venduti fino alla fine di ottobre 2022. Sebbene Ram Trucks Australia abbia precedentemente segnalato lunghi tempi di attesa, i concessionari affermano che l’offerta sta migliorando e che i clienti sono in grado di salire su un nuovo Ram 1500 in poche settimane o pochi mesi. L’anno scorso, i tempi di attesa invece si erano allungati da sei a nove mesi.

Il successo di Ram Trucks Australia ha spinto la rivale Chevrolet, tramite General Motors Specialty Vehicles (GMSV), ad espandere le proprie operazioni locali e ad aprire un nuovo impianto autonomo di rigenerazione. Nel frattempo Ford afferma di essere sulla buona strada per introdurre l’F-150 negli showroom australiani dalla metà del 2023, mentre la Toyota Tundra dovrebbe essere messa in vendita alla fine del 2023 o all’inizio del 2024 in attesa dei test di convalida finali.

