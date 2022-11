Nuova Fiat 600: ancora una ipotesi dal web [Render]

Nuova Fiat 600 è una delle auto che tiene maggiormente banco nel mondo dei motori. Si dovrebbe chiamare proprio così la futura vettura che la principale casa automobilistica italiana lancerà sul mercato nel corso del prossimo anno. L’auto sarà prodotta a Tychy e sarà un SUV compatto lungo poco più di 4 metri. La vettura avrà molto in comune con la recente Jeep Avenger che sarà prodotta sempre a Tychy dal gruppo Stellantis.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat 600 che sarà rivelata il prossimo anno

A proposito della nuova Fiat 600 segnaliamo che il famoso magazine automobilistico motor.es ha pubblicato nelle scorse ore un render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato ufficialmente da Fiat.

La nuova Fiat 600 sarà introdotta sul mercato sia con motori a combustione interna puri che con versioni ibride. Nel 2023 è prevista anche una versione completamente elettrica del crossover con un’autonomia di circa 400 chilometri. La presentazione ufficiale della Fiat 600 è prevista per la prossima primavera. Ma sarà in vendita dopo sei mesi. È possibile che la vettura diventi un modello globale. Ciò è dimostrato dalla volontà di Stellantis di ampliare la gamma dei suoi prodotti in diversi mercati.

Grazie a questo modello Fiat metterà di nuovo piede nel segmento B del mercato da cui manca dal 2018 anno in cui vi fu l’addio di Fiat Punto. Si tratta dunque di un ritorno molto importante in quanto come anticipato nei giorni scorsi dal CEO Olivier Francois in una intervista, Fiat punta forte su questo segmento a differenza di altre case automobilistiche come Ford e Volkswagen che sembrano invece intenzionate a smobilitare in quanto le nuove regole imposte dall’Unione Europea non rendono conveniente la vendita di auto compatte in Europa.

