Fiat Strada 2024 avrà il motore 1.0 Turbo: è ufficiale

Stellantis Engineering sta già testando la Fiat Strada 2024 con motore 1.0 Turbo a Minas Gerais e Pernambuco. La premiere avrà luogo nella prima metà del 2023. Fiat ha fretta di rispondere alla nuova Chevrolet Montana e Strada avrà già nella gamma 2024 il nuovo motore 1.0 Turbo Flex, che sarà presentato nella prima metà del 2023. I prototipi del modello sono già stati avvistati nei test da Pernambuco e anche a Minas Gerais.

Già in fase di test la nuova Fiat Strada con motore 1.0 Turbo

Come vi abbiamo già annunciato nelle scorse settimane, il cambiamento visivo di Fiat Strada sarà molto lieve come quello avvenuto con Argo. Quindi non sarà una sorpresa se la Strada 1.0 Turbo arriverà già con un look rinnovato. Quello che è certo al momento è che la Fiat Strada 1.0 Turbo Flex arriverà come gamma 2024. Il motore sarà offerto nella versione Ranch, ma anche la Volcano può avere il motore già al debutto.

La Fiat Strada 2024 avrà lo stesso motore 1.0 Turbo Flex che già equipaggia i SUV Pulse e Fastback. Denominato T200, il propulsore eroga 125 cavalli a 5.750 giri/minuto e una coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/minuto con benzina nel serbatoio. Alimentato ad etanolo, la potenza è di 130 CV a 5.750 giri/min e una coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min. Il motore turbo è collegato solo alla trasmissione CVT con sette marce virtuali.

Il pick-up di Fiat con motore turbo riceverà anche il cambio automatico che ha debuttato sul mercato alla fine del 2021. Fiat dovrebbe anche aggiungere alcuni elementi di sicurezza al pick-up come AEB (Autonomous Emergency Braking), LDW (Involontary Lane Change Alert) e AHB (Automatic High Beam Switching). Articoli già presenti in alcune versioni di Pulse e standard in tutte le opzioni Fastback.

Fiat ha persino studiato l’arrivo della versione Working per la nuova Strada al momento del suo lancio. Destinato al lavoro, l’opzione di ingresso avrebbe dovuto debuttare al lancio del pick-up. Strada Working sarebbe molto semplice e rinuncerebbe all’aria condizionata e ad alcuni comfort per avere più capacità di carico. Sarebbe omologato per trasportare fino a 770 chili.

Engineering ha persino testato le opzioni per le strade della capitale del Minas Gerais, come mostra un’istantanea pubblicata nel marzo 2021. Tuttavia Fiat ha successivamente abbandonato l’idea della versione destinata al lavoro a causa dell’aumento delle vendite delle versioni doppia cabina, utilizzate nel tempo libero. Alla fine, non aveva senso lanciare una versione più robusta per un segmento che non è più richiesto.

