Stellantis accelera il viaggio nella guida autonoma con l’acquisizione di aiMotive

Stellantis e aiMotive, uno dei principali sviluppatori di intelligenza artificiale avanzata e software di guida autonoma, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di aiMotive da parte del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares. Questa acquisizione migliora l’intelligenza artificiale e la tecnologia di base della guida autonoma di Stellantis, amplia il suo pool globale di talenti e promuove lo sviluppo a medio termine della nuovissima piattaforma STLA AutoDrive.

Stellantis annuncia l’acquisto di aiMotive

“L’acquisizione dell’intelligenza artificiale e della tecnologia di guida autonoma di livello mondiale di aiMotive è un contributo importante per diventare un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile”, ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “L’esperienza leader di classe e lo spirito di avvio di aiMotive accelereranno il nostro viaggio per raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030.”

Il portafoglio di prodotti tecnologici di aiMotive si concentra su quattro aree chiave nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma:

aiDrive: stack software integrato per la guida autonoma

aiData: operazioni di intelligenza artificiale e strumenti per i dati

aiWare: competenza e proprietà intellettuale per i microchip di silicio

aiSim: Simulazione software per lo sviluppo della guida autonoma

I team software di Stellantis stanno già sviluppando le tre nuovissime piattaforme tecnologiche (STLA Brain, STLA SmartCockpit, STLA AutoDrive) che saranno implementate su larga scala nelle quattro nuovissime piattaforme per veicoli STLA (STLA Small, STLA Medium, STLA Large, STLA Frame), a partire dal 2024. La strategia software, come annunciato durante il Software Day di Stellantis nel dicembre 2021, dovrebbe generare circa 20 miliardi di euro di ricavi annui incrementali entro la fine del decennio, come parte del piano strategico Dare Forward 2030 obiettivi audaci, sostenuti da un investimento di oltre 30 miliardi di euro * in elettrificazione e software.

aiMotive ha sede a Budapest in Ungheria, con uffici in Germania, Stati Uniti e Giappone, con oltre 200 dipendenti altamente qualificati in tutto il mondo, inclusi ingegneri con intelligenza artificiale avanzata ed esperienza nella guida autonoma. aiMotive opererà come sussidiaria di Stellantis, mantenendone l’indipendenza operativa e la cultura di startup. Il fondatore László Kishonti rimarrà come CEO. Continuerà a vendere tre aree del suo attuale portafoglio di prodotti tecnologici, tra cui aiData, aiSim e aiWare, ad altri partner.

Stellantis istituirà un consiglio di amministrazione per supervisionare aiMotive preservando la sua mentalità di avvio di rapida innovazione. Il team aiMotive farà parte a pieno titolo dei team di guida autonoma e intelligenza artificiale di Stellantis. Il completamento dell’acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, incluso il rispetto dei requisiti antitrust.

