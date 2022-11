Ferrari Purosangue: ecco cosa piace e cosa non piace a l’ex capo del design Frank Stephenson

Frank Stephenson, ex capo del design di Ferrari negli ultimi anni è diventato famoso su YouTube per i suoi video in cui critica lo stile delle nuove auto. Una delle ultime auto di cui si è occupato nei suoi video è Ferrari Purosangue, primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante.

Ecco che critiche ha mosso Frank Stephenson al design di Ferrari Purosangue

Diciamo subito che Stephenson non è stato poi così duro con la vettura della sua ex casa automobilistica è ha iniziato il suo video con alcuni elogi. L’ex capo del design della Ferrari ha detto che sinceramente pensa che Ferrari Purosangue sia bello e mantenga l’essenza delle auto Ferrari. Ulteriori complimenti sono usciti dalla bocca di Stephenson, che tra le altre cose ha definito la nuova auto della casa di Maranello come sensuale, dinamica, sinuosa e sexy.

Tuttavia trattandosi di un canale famoso per le critiche che Stephenson fa alle nuove auto ovviamente il design ha anche indicato quelli che sono secondo lui i maggiori difetti del nuovo SUV. Si tratta di piccole cose che secondo lui se fossero state fatte in una certa maniera avrebbero migliorato il design generale di Ferrari Purosangue.

Per quanto riguarda la zona anteriore, il designer pensa che la forma dei fari potrebbe essere migliore. I lati attirano la maggior parte dell’attenzione di Stephenson, che non apprezza particolarmente la linea chiusa del cofano a conchiglia, le maniglie delle portiere anteriori e i parafanghi in fibra di carbonio che non piacciono particolarmente all’ex responsabile dello stile delle auto del cavallino rampante. Pensa anche che l’accento nero nella parte inferiore del montante anteriore non sia necessario.

Per quanto riguarda invece la zona posteriore, la critica principale ricade sui fanali posteriori, che secondo lui dovrebbero essere rotondi per quell’identità Ferrari. Anche se però sempre nello stesso video ha ammesso che alcune cose devono necessariamente evolversi per andare avanti. Quindi in un certo senso giustifica questo cambiamento.

Per quanto riguarda gli interni il critico non ha mosso particolari critiche ma anzi ha particolarmente apprezzato il fatto che l’abitacolo sia incentrato sul guidatore ma che anche per i passeggeri non mancano gli accorgimenti per rendere i loro viaggi a bordo di Ferrari Purosangue particolarmente comodi. Se proprio si deve trovare un difetto è secondo lui la troppa tecnologia che poco si addice alla storia della Ferrari. Nel complesso comunque si tratta di una recensione abbastanza positiva considerato il personaggio da cui proviene anche se comunque qualche critica c’è stata.

Ti potrebbe interessare: La Ferrari di Schumacher è stata venduta per la cifra record di 14,87 milioni di dollari