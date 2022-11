Fiat 500 è l’auto elettrica più venduta in Germania

Fiat 500 elettrica continua la sua storia di successo in Germania. La city car italiana è già stata più volte il veicolo completamente elettrico più venduto negli ultimi mesi in quello che è il mercato auto più importante del nostro continente. Nell’ultima classifica dei bestseller della Federal Motor Transport Authority (KBA), la vettura di Fiat è di nuovo al primo posto: ad ottobre, più clienti hanno scelto la nuova 500 di qualsiasi altra auto elettrica sul mercato tedesco.

Fiat 500: anche ad ottobre è risultata essere l’auto elettrica più venduta in Germania come già accaduto anche in altri mesi di questo 2022

La Fiat 500 elettrica è disponibile come berlina e cabriolet con capote elettrica, oltre che come carrozzeria 3 + 1 con una portiera posteriore aggiuntiva per il passeggero. A seconda della versione del modello, ci sono due dimensioni della batteria tra cui scegliere: La batteria da 42 kWh consente un’autonomia fino a 320 chilometri (misurata secondo il ciclo WLTP).

A proposito di questo importante risultato raggiunto dalla Fiat 500 elettrica in Germania nel mese di ottobre 2022, Roberto Debortoli, direttore dei marchi Fiat e Abarth in Germania si è detto molto contento di questo risultato che ancora una volta dimostra quanto questa auto sia apprezzata in quel paese.

Il dirigente di Fiat si è detto orgoglioso di come la city car elettrica sia stata in grado di superare l’agguerrita concorrenza ed in particolare i rivali tedeschi. Questo risultato dimostra che la principale casa automobilistica italiana è sulla strada giusta per realizzare il suo proposito di rendere le auto elettriche più accessibili a tutti democraticizzando la mobilità elettrica.

Ricordiamo che Fiat 500 elettrica viene prodotta unicamente presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori vicino a Torino che visto il successo dell’auto ha aumentato la produzione sensibilmente.

Ti potrebbe interessare: Abarth, Fiat e Jeep: Spoticar aggiunge nuovi marchi del gruppo Stellantis alla sua flotta in Germania