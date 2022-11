Sainz è convinto che la Ferrari sarà più forte nel 2023

Carlos Sainz è convinto che la Ferrari sarà più forte la prossima stagione indipendentemente dall’evoluzione della vettura. Il pilota spagnolo crede che quanto si è verificato nel corso del 2022 renderà la Ferrari più forte e la metterà nelle condizioni di poter vincere il mondiale del prossimo anno.

Sainz è sicuro: nel 2023 Ferrari migliorerà molto

Da quando Max Verstappen ha ufficialmente vinto il mondiale 2022 la scuderia del cavallino rampante ha già iniziato a pensare completamente alla prossima stagione. L’obiettivo è ovviamente quello di arrivare al via della stagione al massimo della forma sfruttando le ultime gare rimaste nel 2022 per apportare quei miglioramenti che potrebbero consentire al team di far quel necessario passo in avanti per poter lottare per il mondiale contro la Red Bull e la Mercedes.

Carlos Sainz ha detto ciò nel corso di un evento organizzato dal suo sponsor Estrella Galicia 0,0 a San Paolo. Lo spagnolo è convinto che sia lui che il suo team l’anno prossimo saranno più preparati ad affrontare tutte le piste e tutte le condizioni di gara. Per quanto riguarda il 2022 il pilota della Ferrari ha fatto una sorta di bilancio dicendo che ci sono stati sia momenti belli che momenti brutti. Momenti positivi ma anche momenti molto negativi. In parole povere il 2022 per la Ferrari è stato sicuramente un anno di sentimenti contrastanti.

Carlos è contento della sua vittoria a Silverstone, ma ovviamente è dispiaciuto di non aver trovato quella continuità necessaria per poter aiutare il suo team a vincere il mondiale. L’obiettivo è dunque adesso quello di sfruttare al meglio il potenziale della squadra e, come ha precisato Carlos, ” chiudere l’anno nel miglior modo possibile “.

Come sappiamo questo fine settimana la Formula 1 corre in Brasile nel circuito di Interlagos, un posto molto speciale per Sainz che proprio in questa pista ha ottenuto il suo primo podio in Formula 1 nel 2019. Speriamo che la Ferrari possa essere protagonista in questo weekend di una buona prestazione.

