Sainz ha dovuto cambiare completamente stile di guida nel 2022

Carlos Sainz ammette di aver dovuto cambiare “completamente” il suo stile di guida per la Ferrari del 2022. Lo spagnolo ha provato di tutto per spremere la macchina tanto quanto Charles Leclerc, ma alla fine l’unica cosa che ha funzionato è stato cambiare completamente il suo stile di guida.

Carlos Sainz: ha avuto grosse difficoltà nell’abituarsi alla nuova monoposto

Carlos ha dovuto adottare un modo di guidare che per lui era innaturale e renderlo la norma, cosa non facile. Il pilota di Madrid dice di aver incontrato una sfida unica nella sua carriera. “È stato chiaramente, prima di tutto, frustrante dopo un solido primo anno con il team, dove ho riscontrato alcuni problemi con la macchina. Mi sentivo come se, dopo le prime gare del 2021, sapevo dove fosse il limite con la macchina .Dovevo solo trovare uno o due decimi di secondo in un certo tipo di curva ed ero pronto. Ecco perché la seconda parte di stagione è stata così solida e sono riuscito a controllarla”.

“Quest’anno alla fine avevo una macchina competitiva, finalmente una monoposto capace di lottare per le vittorie e improvvisamente mi sono ritrovato in una posizione in cui non mi ero mai trovato, che era poco più di due decimi di secondo”, ha detto aggiunto.

“Non ero mai stato a più di due decimi di secondo da un compagno di squadra e mi stavo mangiando il cervello per capire da dove veniva quel ritardo. È stato frustrante perché era la prima volta che avevo una macchina competitiva che mi permetteva di lottare per vittorie”, ha indicato Carlos.

Sainz inizialmente aveva difficoltà a spiegare le sue difficoltà, ma dopo essere andato avanti in Canada ha confessato che doveva imparare a fare le cose in modo diverso.

“Ho tenuto abbastanza segreto da dove provenisse la mia sofferenza. Penso che le persone che capiscono lo sport e le persone che fanno analisi più o meno approfondite ora mi conoscono e sanno da dove vengono quei problemi. Ma per riassumere: ho dovuto cambiare il mio stile di guida completamente. Ho dovuto cambiare completamente il modo in cui stavo guidando, in un modo innaturale. Ho dovuto cambiare in un modo innaturale e renderlo naturale, il che richiede molto tempo”, ha detto Sainz.

