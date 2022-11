Alfa Romeo Tonale Carabinieri: un video ipotizza il suo aspetto [Render]

Alfa Romeo Tonale Carabinieri, che fino a circa un mese fa era solo una vettura di fantasia, da qualche settimana è invece qualcosa di più reale e concreto. Infatti il Consip ha acquistato per l’Arma 360 unità del nuovo SUV svelato dal Biscione lo scorso mese di febbraio. Queste unità arriveranno nel corso dei prossimi mesi e per adesso sappiamo poche cose.

Ecco come potrebbe Alfa Romeo Tonale carabinieri

Le uniche certezze è che si tratterà della versione con motore 1.5 ibrido da 160 cavalli, trazione integrale e cambio automatico a doppia frizione e sei marce TCT. Per il resto non abbiamo ancora informazioni certe sulle specifiche. Certamente l’auto sarà allestita con tutte quelle dotazioni che sono necessarie per soddisfare le esigenze delle forze dell’ordine che utilizzeranno la nuova Alfa Romeo Tonale per attività di pattugliamento e controllo del territorio.

A proposito di Alfa Romeo Tonale Carabinieri, oggi vi mostriamo un video realizzato da Tommaso D’Amico, architetto e designer. In questo video l’artista propone un modello che esalta ulteriormente le qualità sportive della nuova SUV della casa milanese nella versione destinata alle forze dell’ordine. Il render propone il veicolo con una carrozzeria con i classici colori dell’Arma. Anche gli interni saranno particolarmente tecnologici offrendo il meglio della tecnologia che il modello ha a disposizione.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale è la grande novità di questo 2022 per Alfa Romeo. Era da tanti anni che la casa automobilistica del Biscione non lanciava sul mercato un nuovo modello. L’accoglienza che il veicolo ha avuto fino ad ora in Europa è stata davvero impressionante con quasi 25 mila ordini fino ad ora registrati. Il 17 novembre inoltre la sua gamma si completerà con l’arrivo della versione top di gamma con motore PHEV da 280 cavalli.

