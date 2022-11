Nuova Citroen C3: crescita impetuosa ad ottobre in Brasile

Citroen continua a celebrare gli ottimi risultati raggiunti con il lancio della Nuova Citroen C3 in Brasile. Dal suo lancio, poco più di due mesi fa, la berlina con attitudine da SUV ha già venduto 4.325 unità, di cui 2.620 immatricolate nel solo mese di ottobre.

Continua in Brasile l’ottimo momento della nuova Citroen C3

Questo numero rappresenta una crescita delle vendite del modello del 63 per cento rispetto al mese di settembre e un aumento del 67 per cento del volume totale del marchio. Con questo volume, Nuova Citroen C3 chiude ottobre con una quota di mercato dell’1,5 per cento e una quota del segmento del 7,4 per cento.

Nel confronto tra i mesi di gennaio e ottobre 2021 e lo stesso periodo del 2022, il settore ha registrato un calo del 3% del volume totale, tuttavia Citroën ha avuto una crescita del 34%. Fino al mese scorso il marchio ha venduto 23.500 unità rispetto alle 17.500 dei primi dieci mesi dell’anno precedente.

Mentre il segmento dei B-SUV ha registrato un leggero calo dello 0,3 per cento in volume rispetto ai primi dieci mesi del 2021, C4 Cactus ha festeggiato una crescita del 16 per cento in volume tra gennaio e ottobre 2022, raggiungendo una quota di segmento del 4,4 per cento (+0,6 punti percentuali rispetto a lo stesso periodo dell’anno scorso).

La Nuova Citroën C3 è in vendita in tutto il Brasile, con diverse opzioni di colori, motori, trasmissione e finiture, a partire da R$ 68.990. È anche il modello più conveniente della sua categoria per la manutenzione, la riparazione e la protezione.

Questa versatilità continua con la possibilità per i consumatori di personalizzare la propria C3 attraverso un ampio catalogo di accessori originali Mopar. Sono più di 50 gli articoli realizzati affinché ogni modello sia unico, senza rinunciare alla garanzia, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti Citroën.

Questi articoli sono in vendita presso tutte le concessionarie Citroën e possono essere acquistati al momento della prenotazione della Nuova C3 o successivamente. È anche possibile acquistarli online attraverso il sito Costruisci la tua Nuova Citroën C3.

