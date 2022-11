Ferrari e Lamborghini: la sfida tra Enzo e Ferruccio sul set

Ferrari e Lamborghini realizzano alcune delle auto più belle al mondo. I due marchi hanno delle storie in qualche modo intrecciate, perché la casa del “toro” nacque da uno screzio tra Ferruccio Lamborghini ed Enzo Ferrari, sul quale torneremo più avanti. Oggi la storica rivalità prosegue nel listino attuale. Dopo Miura e Daytona, Countach e Testarossa, il terreno di confronto si è spostato anche su un altro territorio: quello dei SUV, con la Urus e la Purosangue.

Ognuno dei modelli prima citati interpreta la sfida secondo le specifiche filosofie aziendali. C’è chi ama le creature di Sant’Agata Bolognese, chi quelle di Maranello. Per uno strano gioco del destino, i fondatori di queste prestigiose case automobilistiche dell’Emilia Romagna vedono accostare ancora una volta i loro nomi, in un mondo diverso: quello del cinema. Tra poco sarà in sala il film su Ferruccio Lamborghini. È ancora in lavorazione, invece, il (nuovo) lungometraggio su Enzo Ferrari, che potremo ammirare fra pochi mesi. Pure la settima arte ha voluto onorare i due personaggi, quasi contemporaneamente.

Il film su Enzo Ferrari

Il lavoro cinematografico sul Drake è diretto dal regista statunitense Michael Mann. L’interpretazione del mitico personaggio modenese è stata affidata all’attore statunitense Adam Driver. Nel cast anche la splendida Penelope Cruz, che vestirà i panni della moglie Laura Garello. Fra gli altri protagonisti, doveroso citare i nomi di Shailene Woodley, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey e Sarah Gadon.

Molte riprese sono state eseguite nelle città di Reggio Emilia e Modena, con un ricco campionario di auto storiche. Qui tra inseguimenti e sorpassi sono state incise sulla pellicola alcune scene ad alto contenuto adrenalinico, che renderanno ancora più coinvolgente l’opera, ambientata negli anni cinquanta. Occhi puntanti non solo sui successi sportivi, ma soprattutto sul personaggio, sui suoi travagli interiori, sulle sue sfide.

Particolare attenzione sarà riservata alle vicende dell’uomo e del suo marchio nel difficile 1957, quando la sopravvivenza del “cavallino rampante” era a rischio, per ragioni di ordine umano e finanziario. Enzo Ferrari puntò sulla Mille Miglia per rimettere in sesto la barca. La gara bresciana fu dominata dalle “rosse”, con una tripletta, macchiata però dalla morte di Alfonso de Portago, per lo scoppio di uno pneumatico sulla sua Ferrari 335 S. La barchetta emiliana piombò sul pubblico. Fu una tragedia, con 11 morti. Quell’incidente segnò la fine della Freccia Rossa. Tanti, quindi, gli elementi narrativi, che spaziano dal dramma al sogno, sotto le note dei film d’azione, di cui Mann è un grande specialista. Il pubblico si aspetta un capolavoro, dedicato al fondatore della casa automobilistica più celebre e amata del mondo. Quella che ha prodotto i modelli più belli ed entusiasmanti di sempre.

Il film su Ferruccio Lamborghini

Il lungometraggio “Lamborghini: The Man Behind The Legend”, dedicato a Ferruccio Lamborghini, è già pronto per offrirsi al grande pubblico. Fra pochi giorni sarà godibile nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme di streaming. Qualcuno ha già avuto il privilegio di ammirarlo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove la pellicola prodotta da Andrea Iervolino ha fatto il suo debutto in società. La trama è imperniata sulla vita e, soprattutto, sull’avventura imprenditoriale del fondatore della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese.

In questi giorni, su YouTube, è stato pubblicato il trailer, che consegna un breve spaccato dell’opera. L’impressione è quella di un lavoro ben realizzato, ma la visione di pochi fotogrammi non basta a qualificare il giudizio. Come già anticipato nell’introduzione, la nascita della Lamborghini prese forma dopo uno screzio del suo fondatore con Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini, che di professione faceva il costruttore di trattori, si era concesso alcune auto del “cavallino rampante”. Deluso dalla scarsa durata della frizione della sua 250, fece presente il suo disappunto al Commendatore, che non gradì. La risposta di quest’ultimo ferì il suo orgoglio e lo spinse verso una nuova avventura industriale, come costruttore di automobili, con un obiettivo preciso: riscattare l’orgoglio personale e mostrare all’altro che si potevano costruire delle granturismo migliori delle sue.

Ad interpretare Ferruccio Lamborghini in questo film ci penseranno Frank Grillo e Romano Reggiani, quest’ultimo durante gli anni più giovani. Enzo Ferrari è presente nell’opera, interpretato da Gabriel Byrne. Due i Premi Oscar coinvolti: il regista Bobby Maresco, vincitore dell’Academy Award per la migliore sceneggiatura originale con “Crash”, e Mira Sorvino, Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1996 per il ruolo ne “La dea dell’amore” di Woody Allen. Fra le auto presenti nel trailer, le Lamborghini 350 GT, Miura e Countach, le Ferrari 250 GT Spider California e Mondial, una Porsche 356 ed altre ancora.