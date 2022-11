Nuova Fiat Multipla: clamoroso ritorno in vista? [Render]

Nuova Fiat Multipla potrebbe essere il nome scelto per il futuro SUV previsto nei piani di Fiat per i prossimi anni e che prenderà posto in un solo colpo di Fiat Tipo e 500X. L’indiscrezione “bomba” è stata lanciata dal sito Passione Auto Italiane che ha anche fornito altre succulente anticipazioni su questo futuro modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Il nome scelto per l’erede di Fiat Tipo e 500X sarà quello di nuova Fiat Multipla?

Nuova Fiat Multipla sarebbe al momento il nome con cui viene chiamato questo futuro modello all’interno di Fiat ma ovviamente non è possibile escludere che poi in fase di lancio l’auto possa cambiare nome. Tuttavia l’idea di utilizzare nomi che hanno fatto parte della storia del brand italiano è stata annunciata dal numero di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois e dunque risulta sicuramente una ipotesi credibile al momento.

La nuova Fiat Multipla tornerebbe dunque nelle vesti di SUV elettrico su una versione allungata della piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA con una lunghezza intorno ai 440 cm. L’auto avrebbe probabilmente molto in comune con la futura generazione di Citroen C4 che forse potrebbe essere prodotta sempre in Turchia negli stabilimenti Tofas a Bursa dove attualmente viene prodotta la Fiat Tipo.

La nuova Fiat Multipla dunque potrebbe essere la prossima top di gamma della principale casa automobilistica italiana che si arricchirà anche con un altro SUV che verrà lanciato nel corso della prossima primavera e che si potrebbe chiamare Nuova Fiat 600. Un altro nome storico che Fiat potrebbe riportare in vita oltre a Multipla e 600 potrebbe essere quello di Fiat Topolino per la versione italiana del quadriciclo elettrico Citroen Ami.

Queste dunque potrebbero essere le future novità di Fiat insieme alla nuova Fiat Panda che come sappiamo sarà prodotta in Serbia a Kragujevac dal 2024 e che per un paio di anni dovrebbe affiancare sul mercato l’attuale Fiat Panda prodotta a Pomigliano che continuerà ad esistere fino al 2026. Vedremo dunque in proposito se queste indiscrezioni troveranno presto conferma ufficiale da parte della principale casa automobilistica italiana.

