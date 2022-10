Jeep Cherokee: termina la produzione della versione con guida a destra

Jeep sta mettendo fine alla produzione della versione con guida a destra della sua vecchia Cherokee, uscendo così dal segmento dei SUV di medie dimensioni in Australia. “La produzione della Jeep Cherokee per i principali mercati al di fuori del Nord America, compresi i modelli con guida a destra, si conclude con una spinta a concentrare le risorse di marketing e vendita in modelli di volume chiave”, ha affermato un portavoce di Jeep Australia.

Jeep ha annunciato la fine della produzione di Cherokee con guida a destra

“La Jeep Cherokee continua a essere prodotta per Canada, Stati Uniti e Corea del Sud, dove viene venduta una versione con specifiche simili al Nord America”. Jeep aveva già ridotto la gamma Cherokee locale, abbandonando la Sport a quattro cilindri di base per il 2022 e, più recentemente, eliminando i modelli Limited e Trailhawk.

Il defunto motore Tigershark da 2,4 litri della Sport è stato interrotto a livello globale, lasciando solo un quattro cilindri turbo da 2,0 litri non venduto qui più il V6 aspirato da 3,2 litri. Senza propulsori elettrificati da offrire, Jeep ha recentemente interrotto la produzione della Cherokee in Europa, lasciando l’Australia come uno dei pochi mercati di esportazione per le medie dimensioni e uno degli ultimi mercati con guida a destra rimasti.

L’eliminazione della Cherokee in Australia lascerà Jeep senza un SUV di medie dimensioni, nonostante questo sia stato il secondo segmento per volume in Australia lo scorso anno e il segmento di SUV con il volume più alto in assoluto.

La scomparsa della Cherokee vede anche la fine dell’ultimo SUV di medie dimensioni con motore V6 in Australia da un marchio mainstream. Un sostituto per la Cherokee dovrebbe debuttare prima del 2025 e offrire un propulsore elettrico. Sebbene non sia stato ufficialmente confermato per l’Australia, il CEO globale del marchio Christian Meunier ha affermato che la maggior parte delle future Jeep sarà progettata per la guida a destra.

Jeep ha confermato che lancerà due SUV elettrici di taglia media in Australia: il robusto Recon e il più lussuoso Wagoneer S. L’azienda aveva riconosciuto che l’attuale KL Cherokee, entrata in produzione per la prima volta nel 2013 e aggiornata per l’ultima volta nel 2018, aveva bisogno di essere sostituita.

