Alfa Romeo e Lancia: novembre sarà un mese di fuoco

Alfa Romeo e Lancia si preparano a vivere un mese di novembre molto intenso. I due marchi premium del gruppo Stellantis infatti saranno protagoniste il mese prossimo di alcuni importanti appuntamenti. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione, novembre dovrebbe rappresentare il mese giusto per alcuni importanti debutti.

A novembre Alfa Romeo e Lancia protagoniste in casa Stellantis

Ci riferiamo innanzi tutto alla versione top di gamma di Alfa Romeo Tonale, quella con motore PHEV da 275 cavalli che dovrebbe essere ordinabile entro la fine del mese prossimo. Si tratta di una versione attesa che dovrebbe fare impennare ulteriormente le vendite del SUV di segmento C che comunque per adesso nella sola Europa ha già raccolto oltre 20 mila ordini come anticipato nei giorni scorsi da alcuni dirigenti dello storico marchio milanese. Questa però non dovrebbe essere l’unica novità per la casa automobilistica milanese.

Si dice infatti che entro la fine del prossimo mese di novembre saranno presentate le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, versioni aggiornate degli attuali modelli che riceveranno un leggero restyling estetico e tecnologico. Come vi abbiamo mostrato in recenti foto spia le due auto saranno rese più simile a Tonale con interventi ai gruppi ottici, allo scudetto e alla zona inferiore del paraurti anteriore. All’interno nuove tecnologie e materiali per l’abitacolo. Il loro arrivo sul mercato dovrebbe avvenire agli inizi del 2023.

Come dicevamo poc’anzi Alfa Romeo non sarà l’unica casa automobilistica di Stellantis a vivere un mese di novembre intenso. Anche Lancia infatti farà parlare di se. Infatti la casa automobilistica piemontese non rivelerà nuovi modelli ma in occasione del Lancia Design Day offrirà preziose anticipazioni su quello che sarà il design delle sue future auto.

Ricordiamo infatti che nei prossimi anni saranno lanciate tre nuove auto di Lancia. La prima sarà la nuova generazione di Ypsilon nel 2024, la seconda un crossover che forse si chiamerà aurelia nel 2026 e infine nel 2028 la nuova Delta. Vedremo dunque Alfa Romeo e Lancia che sorprese ci riveleranno il mese prossimo.

