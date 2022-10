Russell si è scusato con Carlos Sainz per l’incidente di inizio gara

George Russell si è scusato con Carlos Sainz dopo averlo buttato fuori dal Gran Premio degli Stati Uniti nel primo giro. Sainz ha iniziato la gara di domenica sul Circuit of the Americas in pole position, lo spagnolo sperava di mantenere il suo record del 100% di vittorie con partenza dalla pole position. Ma purtroppo le cose questa volta sono andate in maniera molto diversa rispetto alle altre gare in cui era partito dalla prima posizione.

George Russell è andato al box della Ferrari per scusarsi con Carlos Sainz dopo averlo buttato fuori dal GP degli USA al primo giro

Russell, partito quarto, ha colpito lo spagnolo mentre uscivano dalla curva 1 nel primo giro con Sainz mandato in testacoda. Finendo nelle ultime posizioni, ha ritirato la sua Ferrari a causa di una perdita d’acqua mentre a Russell è stata inflitta una penalità di cinque secondi per aver causato una collisione.

Russell si è affrettato a scusarsi, ammettendo che l’incidente è stato interamente colpa sua e il pilota britannico è andato alla Ferrari per scusarsi personalmente con Sainz. Il pilota ha detto di essere rimasto sorpreso dal posizionamento dell’auto di Sainz, ma che l’incidente è stato tutta colpa sua.

Spiegando la sua versione della storia, il pilota della Mercedes ha detto: “Quando ho attaccato alla curva 1, ero concentrato sulle tre auto intorno a me e mi aspettavo che Carlos provasse a lottare con Max. Così ho frenato abbastanza in profondità nella curva e quando ho visto che ha provato a tagliare sotto Max, era già troppo tardi per me e non ho potuto evitare l’incidente.

Dal canto suo Carlos Sainz non ha nascosto la delusione per come sono andate le cose e si augura che questo periodo sfortunato per lui e la Ferrari possa passare presto.

