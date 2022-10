Alfa Romeo Stelvio restyling: ecco come potrebbe apparire [Render]

Alfa Romeo Stelvio restyling dovrebbe essere la prossima grande novità per quanto concerne la gamma della casa automobilistica milanese insieme alla nuova berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di novembre anche se al momento in proposito si attendono ancora notizie ufficiali che dovrebbero però arrivare molto presto.

Ecco quale potrebbe essere il design definitivo del nuovo Alfa Romeo Stelvio restyling che debutterà a breve

Alfa Romeo Stelvio restyling è stato già avvistato in numerose occasioni. Il SUV di segmento D subirà un lieve aggiornamento che gli garantirà di continuare a rimanere sul mercato ancora per qualche anno in attesa dell’arrivo della nuova generazione che secondo i soliti bene informati potrebbe arrivare nel corso del 2026.

Gli aggiornamenti estetici riguarderanno gruppi ottici, scudetto e parte inferiore del paraurti anteriore. All’interno ci sarà un aggiornamento della tecnologia e forse anche l’introduzione del quadro strumenti digitale. Nuovi materiali e qualche modifica agli allestimenti sembra essere abbastanza probabile.

A proposito di Alfa Romeo Stelvio restyling, oggi vi mostriamo un nuovo render pubblicato nelle scorse ore su Instagram dal designer e artista digitale Kelsonik che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello sulla base delle più recenti foto spia pubblicate sul web nelle ultime settimane.

Nello specifico si tratta della versione Quadrifoglio di Stelvio, la futura top di gamma del SUV che anche dopo l’aggiornamento continuerà a disporre del motore V6 2.9 da 510 cavalli. Molto probabilmente già nel corso dei prossimi giorni conosceremo la data del debutto di questo veicolo. Vedremo dunque a proposito di questo SUV quali altre novità arriveranno prossimamente.

