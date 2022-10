Stellantis: “La gente ha deciso, saremo puramente elettrici”

Stellantis ha annunciato che si unirà ai produttori che stanno passando alle auto elettriche avviando un phase-out delle auto a combustione interna. Nei giorni scorsi Carlos Tavares, capo del gruppo automobilistico, aveva affermato che la legislazione per eliminare gradualmente le auto a combustione in Europa dopo il 2035 doveva essere rinegoziata.

Stellantis ribadisce che punterà forte sull’elettrico dopo che alcune dichiarazioni di Tavares sono state equivocate

A quanto pare, però, c’è stato un rapido cambio di vedute all’interno dell’azienda, perché il capo della filiale europea di Stellantis, Uwe Hochschurtz, ha dichiarato: “La gente ha deciso: saremo puramente elettrici”, ammorbidendo le precedenti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’azienda. Ricordiamo che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA ha già annunciato che passerà alle auto completamente elettriche in Europa entro il 2030.

Negli Stati Uniti, le auto a combustione continueranno a essere vendute nella proporzione del 50-50% rispetto ai veicoli elettrici. Ricordiamo che circa un anno fa, il leader di Stellantis aveva affermato che i veicoli elettrici sono stati “imposti” all’industria automobilistica. “È chiaro che l’elettrificazione è la tecnologia scelta dai politici, non dall’industria”. Tuttavia, c’è stato un chiaro cambiamento nelle vendite di veicoli elettrici da quando sono state fatte queste osservazioni.

I veicoli elettrici continuano a guadagnare popolarità in tutti i principali mercati automobilistici (compresi Stati Uniti, Europa e Cina). L’Agenzia internazionale dell’energia prevede che la quota globale delle vendite di veicoli elettrici raggiungerà il 13%, rispetto al 9,4% nel 2021.

Nell’ambito del programma Dare Forward 2030, il produttore intende vendere solo veicoli elettrici in Europa entro la fine del decennio e un rapporto del 50-50% rispetto ai veicoli a combustione negli Stati Uniti. All’inizio di questa settimana Stellantis ha presentato la sua Jeep Avenger primo modello completamente elettrico di Jeep costruita per il mercato europeo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito.

