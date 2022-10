Stellantis: ecco quale paese potrebbe essere leader dell’elettrificazione

Stellantis entro il 2030 elettrificherà completamente la sua gamma di auto. Il gruppo automobilistico già adesso sta pensando a come muoversi in vista della rivoluzione che avverrà nel settore nei prossimi anni.

A proposito di ciò, il Messico ha il potenziale per diventare un leader industriale nell’elettrificazione globale, purché si unisca all’ondata di transizione verso l’energia pulita e le emissioni zero. Lo ha affermato Carlos Zarlenga, presidente e CEO di Stellantis Mexico. L’esecutivo ha sottolineato che affinché ciò sia possibile, devono partecipare diversi settori, dal governo federale ai fornitori dell’industria automobilistica.

Stellantis: per il gruppo automobilistico il Messico potrebbe avere un ruolo fondamentale nel passaggio alla mobilità elettrica

Sebbene non abbia fornito dettagli per la conversione elettrica nei suoi impianti di assemblaggio, il presidente della casa automobilistica ha affermato che i prossimi tre anni saranno fondamentali per il Messico, poiché sono previsti molti investimenti per lo sviluppo dell’elettrificazione e il miglioramento dei fornitori nella catena di produzione.

Zarlenga ha affermato che lo sviluppo della mobilità è qualcosa che non può essere fatto dai soli, l’ecosistema è composto da fornitori, aziende, governo, stati. “Se il Messico coglie questa opportunità e converte la matrice interna in elettrica, moltiplicherà la sua industria per 3 o 4 volte e guiderà il mondo nell’elettrificazione”, ha affermato.

L’esecutivo ha sottolineato che nel settore automobilistico, il Messico ha qualità, efficienza e competitività, è uno dei maggiori esportatori automobilistici, ha un mercato interno che può diventare la top ten del mondo e ha una produzione nazionale con un mercato con ampie possibilità di vendita.

Zarlenga ha aggiunto che la grande sfida è partecipare in modo integrale al cambiamento delle infrastrutture. Vedremo dunque quali saranno le prossime mosse di Stellantis in Messico in vista della elettrificazione di massa delle sue auto.

