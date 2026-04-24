Fiat 500, il mito italiano conquista il Fuorisalone con “CIAO FUTURO!”

In occasione della Milano Design Week 2026, FIAT porta al Fuorisalone il progetto “CIAO FUTURO!”, uno spazio esperienziale pensato per raccontare il marchio attraverso design, memoria e sostenibilità. L’iniziativa interpreta l’heritage FIAT in chiave contemporanea, creando un percorso che collega passato, presente e futuro attraverso tre collaborazioni Made in Italy realizzate con partner selezionati: Qeeboo, FAS Pendezza e Aroma. Al centro del racconto c’è la Fiat 500, simbolo universale di mobilità urbana, lifestyle italiano e libertà.

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Qeeboo x Fiat 500: 70 anni di design, emozione e lifestyle

Proprio in occasione del suo 70° anniversario, Qeeboo dedica alla storica city car una capsule collection esclusiva. La collezione riprende colori e finiture ispirati alla Fiat 500, reinterpretandoli con un linguaggio giocoso e contemporaneo. Protagonista è la Rabbit Chair firmata da Stefano Giovannoni, proposta anche in una versione speciale con ruote. A completare la proposta ci sono pouf, cuscini e lampade coordinati, pensati per trasformare l’icona automobilistica in un oggetto di design emozionale.

Il dialogo tra FIAT e design prosegue con FAS Pendezza x Fiat 500, collaborazione che porta nel progetto il tema del gioco e della convivialità. La speciale collezione di calciobalilla si ispira agli iconici modelli Cross e Ciclope, disegnati da Basaglia + Rota Nodari, e rilegge i codici estetici della 500 attraverso colori, dettagli e richiami visivi alla tradizione italiana. Il risultato è un incontro tra funzionalità, identità e socialità, in cui il gioco diventa elemento di stile.

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La terza collaborazione è firmata Aroma, che porta nello spazio “CIAO FUTURO!” una nuova esperienza legata al caffè. Con Aroma Caffè FIAT Edition, il rito dell’espresso italiano incontra l’identità del marchio torinese. Accanto alla proposta consumer, debutta anche una linea Horeca a marchio FIAT, pensata per ambienti professionali e capace di unire qualità, performance e design distintivo.

Con “CIAO FUTURO!”, FIAT costruisce così un racconto multisensoriale, dove automobili, arredo, gioco e caffè diventano strumenti per esprimere un’identità italiana riconoscibile e contemporanea. Lo spazio sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00, invitando i visitatori a entrare in un universo creativo che celebra la 500 e guarda al futuro del marchio.