Fiat Grande Panda bicolore, ora si può configurare: ecco quanto costa il tetto nero

Fiat Grande Panda amplia le possibilità di personalizzazione e introduce ufficialmente l’opzione bicolore nel configuratore. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, alimentate anche da alcune immagini provenienti dallo stabilimento di Kragujevac, la doppia tonalità è ora selezionabile in fase d’acquisto. Una novità interessante per chi vuole dare alla “Pandona” un aspetto più distintivo senza stravolgerne il carattere pratico e accessibile.

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Fiat Grande Panda è ora disponibile anche nell’opzione bicolore

La soluzione bicolore prevede il tetto nero abbinato a diverse tinte della carrozzeria. Le opzioni disponibili sono sei: Bianco Gelato, Azzurro Acqua, Bronzo Luna, Rosso Passione, Blu Lago e Giallo Limone, tutte con tetto total black. L’effetto estetico appare particolarmente riuscito, anche perché si integra con il fascione nero già presente nella zona posteriore, subito sotto il lunotto. In questo modo la fascia scura sembra proseguire idealmente verso il tetto, creando un insieme più moderno e riconoscibile.

Il prezzo dell’opzione bicolore è di 950 euro. Una cifra non trascurabile, ma da leggere anche in rapporto al costo delle vernici non di serie, che si attestano intorno agli 800 euro. In pratica, con circa 150 euro in più rispetto a una tinta speciale tradizionale, si ottiene una configurazione più ricercata e visivamente più caratterizzante.

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Fiat Grande Panda continua intanto a confermarsi uno dei modelli più interessanti della nuova gamma Fiat. I dati europei di marzo 2026 indicano oltre 21.000 unità vendute nel primo trimestre, un risultato che l’ha portata nella top 50 dei modelli più immatricolati. Un successo legato non solo al design, ma anche a una gamma motori particolarmente ampia.

La vettura è infatti disponibile con motorizzazione 100% benzina, con il mild hybrid 1.2 MHEV e in versione completamente elettrica. Tre proposte pensate per esigenze diverse, con prezzi che partono da poco sopra i 15.000 euro e restano, nelle configurazioni più ricche, poco oltre quota 20.000 euro. Con la nuova opzione bicolore, Fiat aggiunge quindi un tocco di stile a un modello che punta su concretezza, semplicità e accessibilità.