Ferrari Purosangue avvistato in strada in un video

Ferrari Purosangue è il primo SUV nella storia della casa automobilistica italiana Ferrari. Come sappiamo il veicolo è stato presentato ufficialmente il 13 settembre 2022. Il debutto è avvenuto dopo una lunghissima attesa. Basti pensare che le prime foto spia di un test mule Ferrari Purosangue sono apparse per la prima volta su Internet il 22 ottobre 2018, con il prototipo che utilizzava la carrozzeria di una Ferrari GTC4Lusso.

Ferrari Purosangue: primo avvistamento in strada del SUV del cavallino rampante dopo il debutto avvenuto lo scorso 13 settembre

Nonostante sia stato presentato ufficialmente più di un mese fa sul web continuano gli avvistamenti del prototipo in fase di test. L’ultimo arriva da YouTube dove il canale di Varryx ha mostrato nuove immagini del modello della casa di Maranello in movimento. Queste sono le prime immagini in movimento del SUV dopo il suo debutto ufficiale.

Ricordiamo che la Ferrari Purosangue quando finalmente arriverà sul mercato rivaleggerà con altri SUV ad alte prestazioni come Lamborghini Urus, Aston Martin DBX e Bentley Bentayga. Il SUV utilizzerà un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. Il modello della Ferrari raggiungerà una velocità massima di 311 km orari grazie al potente motore da 725 cavalli.

Ferrari Purosangue: primo avvistamento in strada del SUV del cavallino rampante dopo il debutto avvenuto lo scorso 13 settembreFerrari Purosangue costa 390 mila euro e le unità messe in vendita per il 2022 sono già andate esaurite. Le prime consegne del SUV avverranno agli inizi del 2023. Ferrari vuole rendere il suo primo SUV un modello esclusivo e infatti le sue vendite non supereranno il 20 per cento del totale delle immatricolazioni del cavallino rampante. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Ferrari nelle prossime settimane a proposito del suo nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori per le sue caratteristiche.

Ti potrebbe interessare: Ferrari: in Olanda tribunale ordina a società di distruggere copia della Daytona Spyder