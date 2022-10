Fiat Strada: seconda auto più venduta in Brasile nella prima metà di ottobre

Con 3.788 unità vendute, Chevrolet Tracker è l’auto più venduta nelle vendite parziali relative alla prima metà di ottobre in Brasile. il Pickup Fiat Strada per il momento si piazza al secondo posto nella classifica generale, con 3.441 immatricolazioni, secondo i dati consolidati da Fenabrave.

Fiat Strada secondo modello più venduto in Brasile nella prima metà di ottobre 2022

Considerando solo le vetture, la Chevrolet Onix compare al secondo posto provvisorio nel parziale di ottobre con 3.015 modelli venduti. La Hyundai HB20 ha registrato 2.384 modelli nel parziale di ottobre, classificandosi al terzo posto provvisoriamente. Con 2.264 unità, la Hyundai Creta si piazza al quarto posto. Volkswagen T-Cross ha venduto 2.129 unità.

Chevrolet appare nuovamente tra i dieci best seller nel parziale di ottobre in sesta posizione con 2.102 unità vendute. In settima posizione, troviamo la Renault Kwid con 2.009 immatricolazioni. Fiat Pulse è ottava nella classifica provvisoria con 1.808 unità vendute.

In nona posizione, si piazza Fiat Mobi con 1.754 modelli consegnati ai clienti. Nella decima posizione provvisoria tra le auto nel parziale di ottobre, la Jeep Compass registra 1.695 modelli. Dunque per Fiat Strada ancora un buon piazzamento nella classifica di vendite di auto in Brasile.

Fiat Strada continua a guidare la classifica delle vendite se si considera il 2022 nel suo insieme. Dopo aver dominato nel 2021 le probabilità che il modello risulti essere il veicolo più venduto del Brasile alla fine del 2022 sembrano essere sempre più elevate. Oltre a Fiat Strada, Mobi, Pulse, Argo e Toro, segnaliamo la presenza di Fiat Fastback alla posizione numero 19 con 1.308 unità immatricolate nella prima metà di ottobre. Si tratta del mese di debutto sul mercato brasiliano per il nuovo SUV coupé di Fiat.

