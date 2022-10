Fiat Strada è l’auto usata con il maggiore aumento di valore in Brasile

Fiat Strada è l’auto usata con il maggior aumento di valore in Brasile, secondo uno studio sui prezzi condotto da Agência AutoInforme. Il pickup del marchio di Stellantis ha avuto un tasso più alto di tutti i vincitori delle 18 categorie di premi.

L’auto usata più apprezzata in Brasile? E’ Fiat Strada

Fiat Strada ha guadagnato il 9,8 per cento in valore dopo un anno di utilizzo. Questa è la seconda volta che un vincitore del “Selo Maior Valor de Revenda – Autos”, riconoscimento che viene assegnato dal 2001 da AutoInforme, non ha mostrato deprezzamento. L’anno scorso, la Hyundai HB20 è diventata la campionessa assoluta con un +17,2%.

Tale apprezzamento, sebbene meno espressivo, è dovuto alla scarsità di componenti, in particolare semiconduttori, che continua ad affliggere il settore. Pertanto, la domanda di modelli usati è ancora elevata e, pertanto, i prezzi di queste vetture continuano a mostrare distorsioni.

“L’anno scorso abbiamo registrato che, dei 126 modelli esaminati, 101 hanno registrato indici di apprezzamento e solo 25 avevano indici di deprezzamento. Quest’anno, con 119 modelli analizzati, 78 hanno ottenuto tassi positivi e 41 negativi”, commenta Joel Leite, ideatore della certificazione. “All’epoca avevamo già affermato che si trattava di un periodo molto atipico per il mercato secondario dei veicoli usati, ma il settore sta già tornando alla normalità produttiva, quindi la tendenza è che tornino anche i tassi di ammortamento”, spiega.

Oltre alla Fiat Strada, grande vincitrice del premio, segnaliamo anche alcuni modelli che hanno avuto un aumento di valore di oltre il 7% rispetto al prezzo di listino dell’anno precedente. Chevrolet S10 (9,6%) Porsche Macan (9%), Chevrolet Onix (7,4%) e Fiat Mobi (8,6%) sono alcuni dei veicoli di spicco nello studio sui prezzi di AutoInforme.

Mitsubishi L200 (6,8%), Volkswagen Nivus (6,7%) e Toyota Corolla (6,7%) hanno svolto un ruolo adeguato e hanno flirtato con il 7%. Solo la Renault Zoe, vincitrice nella categoria Elettrica fino a R$ 300 mila, ha avuto un indice negativo (-0,2%).

