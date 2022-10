Fiat Landtrek sarà il lancio più importante del marchio nel 2023 in Brasile

Stellantis intensifica i test in corso del futuro pick-up medio Fiat Landtrek. Per ora, tutti i prototipi indossano ancora il logo Peugeot. In Brasile nelle scorse ore sono stati avvistati due prototipi in fase di test nelle campagne di Minas Gerais. Uno nel colore nero più elementare e l’altro in verde che indica che si tratta di una versione top di gamma dato che aveva una telecamera nello specchietto retrovisore esterno e nel parabrezza.

Fiat Landtrek: il nuovo pickup avvistato in Brasile, il suo debutto è previsto per il 2023

Oltre a loro, è stata avvistata una Fiat Landtrek colore argento vicino allo stabilimento Stellantis di Betim (MG) e un prototipo argento molto semplice dotato di ruote in acciaio. Con il cambiamento nei piani per vendere inizialmente la Peugeot Landtrek come Fiat, abbiamo notato che il ritmo dei test è aumentato notevolmente negli ultimi mesi.

Poiché ancora non sappiamo come si chiamerà il pick-up, continueremo a chiamare il modello Fiat Landtrek. Il debutto dovrebbe avvenire nella prima metà del 2023 e l’inedito pick-up medio del marchio italiano dovrebbe essere il lancio più importante dell’anno per Fiat.

Indipendentemente dal cambio di marca, il motore del pickup medio è definito. Fiat Landtrek infatti sarà equipaggiato con il motore diesel Blue HDI Peugeot 2.0 Turbo con una potenza di 180 CV a 4.000 giri/min e una coppia di 40,8 kgfm a 2.000 giri/min. Nel pickup, il motore sarà collegato al cambio automatico a sei marce di Aisin.

Fiat Landtrek avrà una lunghezza di 5,33 metri, una larghezza di 1,93 metri, un’altezza di 1,87 metri e un passo di 3,18 metri. Tra gli equipaggiamenti di serie della versione top di gamma ci saranno un sistema multimediale da 10 pollici con telecamera a 360°. Il pickup avrà anche un sistema Keyless, cerchi da 18 pollici, finiture cromate, barre del tetto, gradini laterali, fari a LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 600: il nuovo SUV debutterà nella prima metà del 2023 [Render]