Stellantis nominato Bodyshop’s Vehicle Manufacturer Of The Year

Stellantis è stato nominato “Produttore di veicoli dell’anno” ai bodyshop Awards 2022. Questo è il secondo anno consecutivo in cui Stellantis ha vinto il prestigioso premio dopo aver portato a casa il riconoscimento nel 2021.

Stellantis: il gruppo è stato nominato in Uk produttore di veicoli dell’anno

Stellantis ha superato la concorrenza di altri finalisti, Volkswagen Group e Kia per vincere il premio. I premi del 2022 sono stati giudicati da una giuria di 12 esperti, inclusi rappresentanti dell’industria della riparazione delle collisioni del Regno Unito, più tre della rivista di carrozzerie.

La categoria Produttore dell’anno viene giudicata in base alla forza del programma complessivo della rete di riparatori autorizzati dei candidati, nonché ai vantaggi per assicuratori, fornitori di lavoro e società di gestione degli incidenti.

Stellantis è stata nominata vincitrice del 2022 grazie ai suoi sforzi per combinare tutti i marchi in un unico programma, lavorando a stretto contatto e supportando i riparatori, il suo focus incentrato sul cliente, i progressi con la neutralità del carbonio e la sicurezza informatica, il portale di servizi online e un programma di formazione innovativo.

Simon Wait, editore della rivista di carrozzeria Simon Wait, ha dichiarato: “Ci siamo goduti un’altra fantastica serata ai bodyshop Awards, riconoscendo e celebrando il meglio del meglio nel settore della riparazione delle collisioni nel Regno Unito nel 2022. La nostra giuria indipendente di esperti del settore ha scelto Stellantis come produttore di veicoli dell’Anno per il secondo anno consecutivo grazie ai progressi che continuano a costruire attraverso la loro rete di riparatori approvati. Complimenti!”.

Chris Downing, Head of Accident Repair presso Stellantis, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso che il nostro gruppo sia stato nominato vincitore del premio ‘Vehicle Manufacturer of the Year’ dalla rivista di carrozzerie per il secondo anno consecutivo. Ancora una volta, ci siamo imbattuti in una dura concorrenza ed è bello vedere che i nostri servizi sono stati premiati con gli elogi che meritano. In Stellantis lavoriamo tutti insieme come una squadra e questo premio mette in evidenza i punti di forza di tutti i dipartimenti dell’azienda”.

