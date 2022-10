Stellantis taglierà un turno nello stabilimento di Jeep Wagoneer

Stellantis sta tagliando il terzo turno nel suo stabilimento che produce i SUV Jeep Wagoneer a Warren, e alcuni lavoratori potrebbero vedere le loro ore di lavoro ridotte. Lo ha confermato mercoledì la casa automobilistica.

Stellantis: tagliato il terzo turno nello stabilimento di Warren negli USA

L’impianto che impiega più di 5.500 persone produce veicoli che hanno segnato un’espansione della gamma della casa automobilistica e offrono notevoli margini: il Wagoneer e il Grand Wagoneer, le loro nuove versioni L con passo più lungo la cui produzione sta aumentando e il pickup Ram Classic di generazione precedente camion.

In una dichiarazione, la portavoce di Stellantis Ann Marie Fortunate ha citato la carenza globale di microchip per il ritorno dell’impianto a un’operazione su due turni “per migliorare l’efficienza della produzione”. I dipendenti con anzianità di terzo turno a tempo pieno saranno riassegnati agli altri turni. I dipendenti a tempo parziale vedranno il loro orario ridotto. Il numero dei dipendenti interessati non è stato incluso nella dichiarazione.

“Nessuno viene licenziato”, ha affermato Eric Graham, presidente di United Auto Workers Local 140 che rappresenta i dipendenti Stellantis presso lo stabilimento di assemblaggio di camion Warren.

Stellantis nel terzo trimestre negli Stati Uniti ha venduto più di 13.000 SUV Wagoneer e quasi 2.400 Grand Wagoneer. Ciò significa un totale di quasi 23.300 Wagoneer e 9.500 Grand Wagoneer nei primi nove mesi dell’anno. L’anno modello 2022 ha segnato il ritorno di questi modelli nella gamma di Jeep.

Graham nel tardo pomeriggio di mercoledì non aveva ricevuto una notifica di adeguamento e riqualificazione dei lavoratori dalla società per la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori supplementari, anche se Stellantis afferma di aver inviato avvisi mercoledì al Dipartimento del lavoro del Michigan, alla città di Warren e all’UAW.

Molti dipendenti supplementari hanno lavorato 40 ore alla settimana, ha detto Graham. Ha notato che potrebbero esserci opportunità per alcuni di trasferirsi in altri stabilimenti nella regione come il Detroit Assembly Complex, che costruisce i SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango, o forse di passare a posizioni a tempo pieno. Il taglio dei turni arriva dopo una recente visita regolare allo stabilimento di Arnaud Deboeuf, chief manufacturing officer di Stellantis, mentre era in città.

