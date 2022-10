Fiat: Stellantis firma importante accordo in Algeria

Firmato giovedì ad Algeri un accordo quadro tra il ministero dell’Industria e il gruppo Stellantis relativo al marchio Fiat. Questo accordo prevede l’avvio di un progetto di costruzione di automobili nella zona industriale di Tafraoui nella wilaya di Orano. La cerimonia della firma è avvenuta alla presenza del ministro dell’Industria, Ahmed Zaghdar e di Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, quarto gruppo automobilistico mondiale, che ha il marchio Fiat nel proprio portafoglio.

Fiat produrrà veicoli in Algeria secondo un accordo firmato oggi dal numero uno di Stellantis Carlos Tavares

L’accordo quadro è stato firmato dal direttore della cooperazione internazionale presso il Ministero dell’Industria, Zineddine Boussoussa, e dal direttore della regione Africa e Medio Oriente del gruppo Stellantis, Samir Cherfan, alla presenza dell’ambasciatore d’Algeria in Italia e del Ambasciatore d’Italia in Algeria.

Nell’ambito di tale accordo quadro, il costruttore italiano avvierà in Algeria un progetto per la costruzione e la produzione di veicoli a marchio FIAT e svilupperà le attività industriali del marchio e i servizi di post vendita e ricambi.

“La firma di questo accordo quadro è in linea con il posto storico occupato da Stellantis e dai suoi marchi nel mercato automobilistico algerino”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La qualità delle discussioni in corso ci rende fiduciosi sulle prospettive di sviluppo del marchio Fiat, che sarà pronto a soddisfare le aspettative dei clienti algerini” ha dichiarato il numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo nuovo accordo relativo al marchio Fiat in Algeria.

