Ferrari chiede pene esemplari per Red Bull e Aston Martin

Ferrari chiede sanzioni esemplari per i trasgressori del tetto di bilancio affinché il sistema non perda credibilità. La squadra crede che la FIA abbia una decisione importante da prendere, che determinerà anche la sua forza. Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies ritiene che la FIA non abbia alternative: deve punire con la massima severità chi non ha rispettato il tetto del budget o, altrimenti, lancerà sassi contro il proprio tetto.

Ferrari chiede massima severità contro Red Bull e Aston Martin che hanno violato i limiti di budget

“È un test fondamentale per il tetto del budget. Se non superiamo quel test, probabilmente è game over perché le implicazioni sono enormi. Ci fidiamo della FIA al 100%. Nelle ultime settimane hanno preso una posizione forte e mesi su altre questioni. Quindi speriamo che in una questione così grave ci sarà piena trasparenza e sanzioni massime per garantire che tutti noi competeremo con le stesse regole”, ha detto Mekies a Singapore.

“Uno dei motivi principali per cui chiediamo trasparenza e severità è perché se diventa qualcosa su cui una squadra può investire per ottenere un vantaggio competitivo, allora l’intero sistema va in pezzi “, ha aggiunto il direttore sportivo della Ferrari.

Mattia Binotto, il boss della Ferrari, è d’accordo con Mekies e difende che lo sforzo che il resto delle squadre in griglia ha fatto per rispettare le regole non può essere sottovalutato. “È interessante che ci voglia così tanto tempo per dare le conclusioni sul tetto del budget”, ha detto Binotto in una conferenza stampa virtuale.

“Si vocifera che le squadre abbiano violato il tetto. Se c’è una violazione, la sanzione deve essere significativa. Cinque milioni sono mezzo secondo e questo cambia se sei secondo nel mondiale o meno. Quello che ci aspettiamo è piena trasparenza e chiarimento”, ha detto il team principal della Ferrari per concludere.

