Opel Corsa: richiamate oltre 200 mila unità

Più di 204.000 unità di Opel Corsa in tutto il mondo sono state richiamate a causa della necessità di aggiornare il software interno. A quanto pare in queste unità i conducenti non vengono avvertiti di eventuali malfunzionamenti degli indicatori di direzione. Tale richiamo è stato confermato dalla Federal Motor Transport Authority tedesca (KBA), la quale ha chiesto alla casa automobilistica di Stellantis di richiamare le auto dal 5 ottobre a causa di un “mancato avviso al conducente in caso di difetto degli indicatori di direzione”.

Richiamate oltre 200 mila unità di Opel Corsa

Presumibilmente, in Germania, sarebbero circa 20 mila le auto che soffrono di questo problema. Questo vale per le auto prodotte dal 15 luglio 2019 al 4 giugno 2021. Un portavoce della casa automobilistica ha dichiarato in proposito: “I nostri costanti controlli di qualità interni hanno dimostrato che in Germania, 20.073 veicoli di Opel Corsa dotati di fari ECOLED potrebbero non avvisare il cliente di un malfunzionamento dell’indicatore.”

“Ad oggi, non siamo a conoscenza di incidenti che comportino danni materiali e/o lesioni personali. La visita in officina presso il Service Partner autorizzato di Opel è gratuita per il cliente e prevede un aggiornamento del software diagnostico.”

Il rimedio del produttore prevede la riprogrammazione della BSI (unità di controllo centrale). Il numero di riferimento KBA è 012114, il codice produttore della campagna di richiamo è E212102140 (22-C-049) O6B.

La KBA chiede ai clienti interessati di contattare il produttore del veicolo o un’officina autorizzata. Un aggiornamento via etere non è possibile, quindi i veicoli interessati devono essere portati in un’officina autorizzata. Ci vorranno circa 45 minuti in officina per la loro riparazione, secondo l’ufficio stampa Opel. Il richiamo è sotto la sigla interna “E212102140 (22-C-049) O6B”.

